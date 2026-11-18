Sobre lo mejor del 2026, Scaloni destacó a la Albiceleste en el desarrollo mundialista. "¿Una foto de lo mejor del año? Seguramente algún partido del Mundial, el triunfo contra Egipto y más emotivo ante Inglaterra en semifinales. El balance de 2026 fue positivo, por haber llegado a la final del Mundial, dimos siempre la cara. No pudimos tener un gran día contra España en la final".

El apoyo de la gente a la Selección argentina

Scaloni también reparó en el cariño de la gente en el Mario Alberto Kempes de Córdoba luego de que la Selección argentina jugara varios partidos jugados en la capital federal. "Fue maravilloso el recibimiento. Es un lugar espectacular, la gente acompaña. No perdieron el amor por la Selección. Está claro que tenemos que seguir compitiendo para que ese amor entre la Selección y la gente siga estando".

Elogios para sus futbolistas

Entre algunos nombres destacados, Lionel Scaloni ponderó a Nico Paz y a Mariano Troilo. "Estamos ilusionados con Troilo, que juega seguido en Parma. Pudo debutar desde el inicio, pero buscamos los momentos y optamos por ponerlo después [...] Creo que Nico es un jugador que puede dar más. Hoy hizo un partido muy bueno, igual que el otro día. Da la sensación de que es un futbolista de verdad: cuando tiene que chocar, choca, y cuando tiene que jugar, juega. Lo cuidaremos porque es joven todavía. Estamos contentos con él".

La salida de Walter Samuel

Como ya lo había anunciado Scaloni, el partido frente a Costa Rica fue el último de Walter Samuel como integrante de la Selección argentina. Con respecto a la configuración del cuerpo técnico, el DT aclaró: “No vamos a sumar a nadie por Walter. Somos siete y siete sobran. Estamos bien. Más allá del punto de vista técnico, es una pérdida importante porque ha sido gran parte de la ayuda en todo lo que se ganó. Fue parte del núcleo de nuestro cuerpo técnico durante este tiempo".