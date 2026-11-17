La devolución del hombre del Manchester City quedó larga pero, en la medialina del área, apareció Nico Paz. A la carrera, y de primera, abrió el botín de su pie izquierdo para hacer inútil la estirada de Patrick Sequeira

Pasada la primera media hora de juego llegó el segundo. A los 35' Agustín Giay llegó hasta el fondo por derecha y envió el centro atrás para la llegada de un Julián Álvarez que no dudó y, de primera, sacó un derechazo cruzado que se metió pegado al palo izquierdo.

Lejos de contentarse con la ventaja, la Selección argentina fue por más. A los 37' Gianluca Prestianni avisó con un remate que pegó en el palo. Un minuto más tarde llegó el tercero. Nico Paz recibió del Araña, encaró, superó a tres rivales y, de derecha, puso la pelota en el ángulo.

El cuarto fue, nuevamente, obra de Julián Álvarez. El cordobés recibió de Prestianni e ingresó al área. Mano a mano con su marca, el delantero la corrió hacia afuera y sacó un zurdazo inatajable para un Sequeira que nada pudo hacer.

La Selección argentina aumentó el marcador en el inicio del segundo tiempo. Franco Mastantuono, que ingresó en lugar de Nico Paz, fue el encargado de poner el primer gol del complemento para la Albiceleste.

Tres minutos le bastaron al hombre de la Fiorentina para anotar su nombre entre los goleadores de la noche. Enzo Fernández jugó al medio para Máximo Perrone, quien de primera metió un pase firme para el ex River. Ingresando al área acomodó el cuerpo y remató, de zurda, al primer palo.

A los 77' llegó una nueva conquista para la Selección argentina. Alexis Mac Allister recuperó cerca del área tras una mala salida de la defensa de Costa Rica. El mediocampista del Liverpool jugó para Mastantuono, pero a este lo anticiparon. Dentro del área el ex Boca volvió a recuperar y, tras un par de enganches, acomodó la pelota para su zurda y definió ante la salida desesperada de Sequeira.

El último llegó a los 88 minutos. Franco Mastantuono, al igual que Paz y Álvared, anotó su doblete. El ex River encaró desde la derecha hacia el centro. Ingresó al área y jugó la pared con Giuliano Simeone. Tras recibir, al igual que en el primero, definió con un zurdazo cerrado que se metió en el primer palo.