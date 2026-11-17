Luego, el miércoles 13 de enero, el perdedor entre Canallas y Pinchas jugará con el campeón de la Copa Argentina que será Boca o Platense. Finalmente, el sábado 16 de enero será el cierre de la Recopa con el cruce entre Boca o Platense con el ganador del primer partido.

Dónde se jugará la nueva Recopa de Campeones

Un escenario muy posible para la Recopa de Campeones es el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata que pasó recientemente a estar bajo la administración de la AFA.

El estadio de la capital bonaerense esta siendo reformado y será reinaugurado el próximo viernes 27 de este mes con el amistoso entre la Selección argentina femenina y su similar de Alemania.