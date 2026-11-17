La Recopa de Campeones, el nuevo torneo organizado por la AFA, se jugará por primera vez en 2027, con la participación de 3 equipos y con fechas tentativas para el próximo mes de enero.
La Recopa de Campeones, el nuevo torneo organizado por la AFA, se jugará por primera vez en 2027, con la participación de 3 equipos: las fechas tentativas
La Recopa de Campeones, el nuevo torneo organizado por la AFA, se jugará por primera vez en 2027, con la participación de 3 equipos y con fechas tentativas para el próximo mes de enero.
Aunque no hay una confirmación oficial la idea es que sea un torneo de pretemporada, es decir que se jugaría antes del 24 de enero, fecha estipulada para el inicio del torneo de la Liga Profesional.
Distintas fuentes indicaron en las últimas horas que la Recopa de Campeones comenzaría el domingo 10 de enero con el duelo entre Rosario Central, campeón de la Supercopa Internacional, y Estudiantes de La Plata, flamante ganador de la Supercopa Argentina.
Luego, el miércoles 13 de enero, el perdedor entre Canallas y Pinchas jugará con el campeón de la Copa Argentina que será Boca o Platense. Finalmente, el sábado 16 de enero será el cierre de la Recopa con el cruce entre Boca o Platense con el ganador del primer partido.
Un escenario muy posible para la Recopa de Campeones es el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata que pasó recientemente a estar bajo la administración de la AFA.
El estadio de la capital bonaerense esta siendo reformado y será reinaugurado el próximo viernes 27 de este mes con el amistoso entre la Selección argentina femenina y su similar de Alemania.