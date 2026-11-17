Con el paso del tiempo, el sol y la suciedad las ópticas del auto se pueden poner amarillentas y opacas, lo que reduce la visibilidad de noche. Conocé los trucos caseros y el método definitivo para limpiar y recuperar su brillo original sin gastar de más.
Con el correr de los años, es muy común que los faros delanteros del auto pierdan su transparencia y tomen un aspecto opaco o amarillento.
Esto ocurre porque las ópticas modernas están fabricadas con policarbonato, un material resistente pero sensible a la exposición constante al sol, los cambios de temperatura, el polvo y los lavados agresivos.
Más allá de una cuestión estética, tener las ópticas gastadas reduce de manera considerable el alcance de las luces durante la noche o en días de lluvia.
Por suerte, no hace falta cambiar los faros ni pagar un tratamiento costoso para devolverles su aspecto original, apelando a estos trucos caseros:
Limpiar las ópticas del auto que se pusieron opacas
- Existen dos caminos según qué tan dañada esté la óptica del auto: una limpieza rápida o un pulido completo cuando el plástico ya está muy amarillento o áspero. Para el método más efectivo y duradero vas a necesitar:
- Cinta de pintor (para proteger la pintura de la carrocería alrededor del faro).
- Lijas al agua de grano fino (de 1000, 1500 y 2000).
- Pasta de pulir fina o pasta dental blanca (como alternativa casera para casos leves).
- Paños de microfibra limpios y secos.
- Laca transparente con filtro UV o cera protectora para autos (clave para que el resultado dure).
Limpiar las ópticas del auto: paso a paso para que queden como originales
- Lavar bien la óptica con agua y detergente para sacar toda la tierra pegada. Una vez seca, pegar cinta de pintor alrededor de todo el borde del faro para no rayar la chapa ni el paragolpes mientras se trabaja.
- Mojar bien la óptica y la lija de grano 1000 con agua. Pasar suavemente en movimientos horizontales y parejos hasta quitar toda la capa amarilla y quemada. Repetir el proceso con la lija 1500 en sentido vertical, y terminar con la 2000 para dejar la superficie bien lisa. Es normal que en este paso el plástico se vea blanco y mate.
- Secar bien el faro y aplicar una buena cantidad de pasta de pulir (o pasta dental blanca si el desgaste era superficial). Frotar con un paño de microfibra haciendo movimientos circulares firmes durante unos minutos hasta notar que recupera por completo la transparencia.
- Limpiar los restos de pasta con un paño húmedo. Para evitar que el sol vuelva a ponerlas opacas en pocos meses, aplicar una capa pareja de cera para autos o una mano fina de laca transparente con protección UV.
- Evitar usar productos abrasivos fuertes como esponjas metálicas o solventes, ya que arruinan de forma permanente el policarbonato. Con paciencia y esta técnica simple, las ópticas recuperan su claridad de fábrica en menos de una hora y garantizan una conducción mucho más segura.
En pocas palabras
- Ópticas opacas: El sol y la suciedad amarillean los faros, reduciendo la visibilidad nocturna del auto.
- Truco casero: Se puede pulir las ópticas con lijas finas y pasta de pulir o pasta dental blanca.
- Protección: Es clave aplicar laca UV o cera para autos para mantener el brillo y evitar que vuelvan a opacarse.
Resumen generado por Thinkindot AI