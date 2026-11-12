Manchas amarillas en las axilas de las remeras: cómo limpiar sin arruinar la tela

Lejos de deberse únicamente a la transpiración, estas marcas aparecen por la reacción química entre el sudor y los compuestos de aluminio que traen la mayoría de los desodorantes y antitranspirantes.

Aunque estas manchas de las remeras parezcan imposibles de quitar y muchas prendas terminen descartadas antes de tiempo, existen métodos caseros muy económicos que disuelven esa acumulación sin necesidad de usar lavandina, un producto que lejos de ayudar, suele fijar aún más el color amarillo en las fibras.