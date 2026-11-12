Manchas amarillas en las axilas de las remeras: cómo limpiar sin arruinar la tela

Es uno de los problemas más habituales y frustrantes del lavado de todos los días: con el paso del tiempo, las remeras blancas y de colores claros empiezan a mostrar manchas de color amarillo en la zona de las axilas.
Lejos de deberse únicamente a la transpiración, estas marcas aparecen por la reacción química entre el sudor y los compuestos de aluminio que traen la mayoría de los desodorantes y antitranspirantes.
Aunque estas manchas de las remeras parezcan imposibles de quitar y muchas prendas terminen descartadas antes de tiempo, existen métodos caseros muy económicos que disuelven esa acumulación sin necesidad de usar lavandina, un producto que lejos de ayudar, suele fijar aún más el color amarillo en las fibras.
Limpiar manchas amarillas de las axilas de las remeras, materiales
La combinación de bicarbonato de sodio y agua oxigenada actúa como un blanqueador natural que descompone los restos de aluminio y grasa adheridos al algodón.
Qué se necesita:
- 4 cucharadas de bicarbonato de sodio
- 2 cucharadas de agua oxigenada
- 1 cucharada de detergente líquido para platos (o jabón líquido para ropa)
- Un cepillo de dientes viejo o de cerdas suaves
Limpiar manchas amarillas de las axilas de las remeras, paso a paso
- En un recipiente pequeño, mezclar el bicarbonato de sodio, el agua oxigenada y el detergente hasta formar una crema espesa.
- Extender la remera sobre una superficie plana y cubrir bien toda la zona amarilla de las axilas con la preparación, tanto del lado de afuera como del de adentro.
- Con el cepillo de dientes, hacer movimientos circulares suaves para que la pasta penetre en el tejido sin dañar las fibras.
- Dejar reposar la prenda entre 30 y 60 minutos (si la mancha es muy vieja, se puede dejar hasta dos horas, siempre a la sombra).
- Enjuagar con agua tibia o fría y meter la remera en el lavarropas en un ciclo normal.
En pocas palabras
- Manchas amarillas: Causadas por la reacción entre el sudor y los compuestos de aluminio de los desodorantes.
- Remedio casero: Mezcla de bicarbonato de sodio, agua oxigenada y detergente disuelve la acumulación.
- Aplicación: Pasta aplicada en la zona, cepillado suave y lavado posterior para eliminar las marcas.
Resumen generado por Thinkindot AI