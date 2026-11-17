Es importante tener en cuenta que el reintegro del Plan Canje no se acredita de manera instantánea tras la entrega del aparato anterior. Según precisaron desde la compañía tecnológica, el depósito demora entre 15 y 20 días hábiles, plazo en el cual se completa la verificación técnica final del producto recibido en parte de pago.

Qué requisitos debe cumplir el televisor usado

Para que el canje de televisores sea aprobado sin inconvenientes, el equipo entregado por el usuario debe cumplir con una condición básica indispensable: estar en funcionamiento, es decir, que encienda y apague correctamente y no presente daños estructurales graves que impidan su uso.

El monto exacto que se reconoce por el televisor viejo varía según el modelo, las pulgadas y la antigüedad del dispositivo declarado en la plataforma. Cuanto más moderno y mejor conservado se encuentre el aparato entregado, mayor será la cotización final que se descontará del precio del Smart TV Samsung.

De cuánto es el ahorro y qué modelos de Smart TV participan

El porcentaje de ahorro disponible dentro del Plan Canje de televisores depende directamente de la gama y el tamaño de la pantalla elegida en la tienda virtual, como así también del aparato que se entregue y en cómo se abona el saldo restante. La promoción abarca desde opciones compactas de 43 pulgadas hasta pantallas de gran formato que alcanzan las 85 y 98 pulgadas, ideales para transformar el living en una sala de cine.

Dependiendo de la combinación entre el modelo adquirido y el equipo entregado en parte de pago, los descuentos en Smart TV oscilan entre el 20% y el 55%, aunque en algunos casos es superior, sobre el valor final, convirtiendo esta alternativa en una de las herramientas más convenientes para actualizar el televisor del hogar con respaldo oficial.