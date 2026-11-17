El televisor ocupa un lugar central en el entretenimiento diario de cualquier hogar, aunque su vida útil suele limitarse a unos pocos años antes de comenzar a presentar fallas técnicas o quedar desactualizado frente a las nuevas plataformas de streaming. Para facilitar la renovación tecnológica sin afrontar el costo total de un equipo cero kilómetro, Samsung activó nuevamente su Plan Canje de televisores, una modalidad que permite entregar un televisor viejo como parte de pago para comprar un Smart TV nuevo.
Cómo cambiar tu televisor viejo por un Smart TV nuevo a través de un plan canje: hay aparatos de 85 pulgadas disponibles
Samsung lanzó una promoción oficial que permite entregar un televisor usado como parte de pago para acceder a modelos de última generación de entre 43 y 98 pulgadas
Cómo funciona el Plan Canje de Samsung paso a paso
De acuerdo con las condiciones detalladas en la tienda oficial de Samsung, la operatoria del Plan Canje de Smart TV es completamente digital y permite adquirir pantallas modernas de la marca abonando únicamente la diferencia tras la tasación del equipo usado. Para iniciar el trámite, el usuario debe ingresar al catálogo online, elegir el modelo deseado y cargar los datos del televisor a canjear durante el proceso de compra.
Una vez confirmada la operación, el cliente debe abonar inicialmente la totalidad del valor del nuevo Smart TV seleccionado mediante los medios de pago habilitados. Posteriormente, al momento de recibir el equipo en su domicilio y entregar el televisor usado al personal logístico, se valida su estado y se activa la devolución del dinero acordado directamente en la cuenta informada por el comprador.
Es importante tener en cuenta que el reintegro del Plan Canje no se acredita de manera instantánea tras la entrega del aparato anterior. Según precisaron desde la compañía tecnológica, el depósito demora entre 15 y 20 días hábiles, plazo en el cual se completa la verificación técnica final del producto recibido en parte de pago.
Qué requisitos debe cumplir el televisor usado
Para que el canje de televisores sea aprobado sin inconvenientes, el equipo entregado por el usuario debe cumplir con una condición básica indispensable: estar en funcionamiento, es decir, que encienda y apague correctamente y no presente daños estructurales graves que impidan su uso.
El monto exacto que se reconoce por el televisor viejo varía según el modelo, las pulgadas y la antigüedad del dispositivo declarado en la plataforma. Cuanto más moderno y mejor conservado se encuentre el aparato entregado, mayor será la cotización final que se descontará del precio del Smart TV Samsung.
De cuánto es el ahorro y qué modelos de Smart TV participan
El porcentaje de ahorro disponible dentro del Plan Canje de televisores depende directamente de la gama y el tamaño de la pantalla elegida en la tienda virtual, como así también del aparato que se entregue y en cómo se abona el saldo restante. La promoción abarca desde opciones compactas de 43 pulgadas hasta pantallas de gran formato que alcanzan las 85 y 98 pulgadas, ideales para transformar el living en una sala de cine.
Dependiendo de la combinación entre el modelo adquirido y el equipo entregado en parte de pago, los descuentos en Smart TV oscilan entre el 20% y el 55%, aunque en algunos casos es superior, sobre el valor final, convirtiendo esta alternativa en una de las herramientas más convenientes para actualizar el televisor del hogar con respaldo oficial.
En pocas palabras
- Plan Canje Samsung: Ofrece entregar un televisor usado como parte de pago por modelos nuevos de 43 a 98 pulgadas.
- Funcionamiento digital: Se elige el modelo online, se carga el TV usado, se paga la diferencia y se recibe el nuevo.
- Requisitos del usado: El televisor debe estar en funcionamiento y sin daños estructurales graves.