Cómo transformar tu antiguo y viejo televisor en un Smart TV última generación tope de gama gracias al puerto HDMI

Tener un televisor antiguo no significa renunciar a las plataformas de streaming ni a las funciones inteligentes de los modelos más modernos. Gracias a un pequeño dispositivo que se conecta al puerto HDMI, es posible actualizar un equipo tradicional y convertirlo en un Smart TV última generación con acceso a películas, series, videos y aplicaciones.
El viejo televisor tiene los días contados: cómo transformarlo en un Smart TV tope de gama gracias al puerto HDMI
El puerto HDMI es una conexión que nos permite modificar algunas funciones de fábrica del televisor, mejorándolo notablemente y convirtiéndolo en un Smart TV. Para ello, un dispositivo que podemos conectar para lograr este cometido es el Chromecast con Google TV 4K.
El Chromecast con Google TV 4K permite acceder a plataformas como Netflix, YouTube, Disney+ y Prime Video desde una interfaz sencilla e intuitiva. Para utilizarlo, solamente se necesita un televisor con una entrada HDMI disponible, conexión WiFi y una fuente de alimentación.
Una de sus principales ventajas es que admite reproducción de contenidos con resolución 4K, aunque para aprovechar esa calidad es indispensable que el televisor también sea compatible. Si el equipo es Full HD o tiene una resolución inferior, igualmente se pueden utilizar sus funciones inteligentes, pero la imagen se adaptará a las capacidades de la pantalla.
En cuanto a sus especificaciones, incorpora 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, espacio destinado a instalar aplicaciones y utilizar las herramientas del sistema. También ofrece conectividad WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz, lo que facilita la reproducción de películas y series mediante internet.
Otro aspecto destacado es su control remoto con Google Assistant. Gracias a los comandos de voz, es posible buscar películas, abrir aplicaciones y realizar diferentes acciones sin necesidad de escribir utilizando los botones tradicionales.
Además, cuenta con compatibilidad con Dolby Audio, una tecnología que permite disfrutar de un sonido envolvente cuando el contenido y los equipos conectados son compatibles.
Cómo instalar el Chromecast paso a paso
- Primero hay que conectar el Chromecast a una entrada HDMI del televisor
- Después, se conecta su cable de alimentación a la corriente eléctrica y se enciende el equipo
- Con el control remoto del televisor, se selecciona la entrada HDMI correspondiente. En pantalla aparecerán las instrucciones para vincular el dispositivo a la red WiFi y configurar una cuenta de Google
- Una vez completados estos pasos, el Chromecast estará listo para utilizarse
Así, un televisor antiguo puede incorporar funciones de Smart TV sin necesidad de reemplazarlo.