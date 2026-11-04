Cómo transformar tu antiguo y viejo televisor en un Smart TV última generación tope de gama gracias al puerto HDMI

Una de sus principales ventajas es que admite reproducción de contenidos con resolución 4K, aunque para aprovechar esa calidad es indispensable que el televisor también sea compatible. Si el equipo es Full HD o tiene una resolución inferior, igualmente se pueden utilizar sus funciones inteligentes, pero la imagen se adaptará a las capacidades de la pantalla.

En cuanto a sus especificaciones, incorpora 2 GB de memoria RAM y 8 GB de almacenamiento interno, espacio destinado a instalar aplicaciones y utilizar las herramientas del sistema. También ofrece conectividad WiFi de 2,4 GHz y 5 GHz, lo que facilita la reproducción de películas y series mediante internet.

Otro aspecto destacado es su control remoto con Google Assistant. Gracias a los comandos de voz, es posible buscar películas, abrir aplicaciones y realizar diferentes acciones sin necesidad de escribir utilizando los botones tradicionales.

Además, cuenta con compatibilidad con Dolby Audio, una tecnología que permite disfrutar de un sonido envolvente cuando el contenido y los equipos conectados son compatibles.

Sacale el máximo provecho a tu televisor gracias al puerto HDMI.

Cómo instalar el Chromecast paso a paso

Primero hay que conectar el Chromecast a una entrada HDMI del televisor

del Después, se conecta su cable de alimentación a la corriente eléctrica y se enciende el equipo

Con el control remoto del televisor , se selecciona la entrada HDMI correspondiente. En pantalla aparecerán las instrucciones para vincular el dispositivo a la red WiFi y configurar una cuenta de Google

, se selecciona la entrada correspondiente. En pantalla aparecerán las instrucciones para vincular el dispositivo a la red WiFi y configurar una cuenta de Google Una vez completados estos pasos, el Chromecast estará listo para utilizarse

Así, un televisor antiguo puede incorporar funciones de Smart TV sin necesidad de reemplazarlo.