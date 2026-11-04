Cómo usar la mezcla de bicarbonato, sal y vinagre para eliminar el mal olor de las tuberías

A diferencia de los limpiadores comerciales o productos cáusticos que pueden deteriorar las cañerías con el tiempo, esta alternativa natural destaca por ser ecológica, económica y segura para la infraestructura sanitaria del hogar.

El mal olor en las tuberías puede ser uno de los problemas más comunes en casa.

La química detrás de la mezcla: ¿por qué funciona?

La efectividad de este remedio casero radica en la acción combinada de sus ingredientes: