Era un mes de julio del año 1994 cuando una inundación en Estados Unidos provocó algo que parecía imposible: cientos de ataúdes salieron de sus tumbas y comenzaron a flotar entre viviendas, árboles y calles convertidas en ríos. Este caso fue sin duda uno de los más impactantes en cuanto a desastres naturales.
Una inundación provocó algo imposible: cientos de ataúdes salieron de sus tumbas y flotaron entre las casas
Una inundación masiva afectó a más de 40 mil hogares e incluso hizo flotar los ataúdes de un cementerio
Una inundación provocó algo imposible: cientos de ataúdes salieron de sus tumbas y flotaron entre las casas
Varios cajones que estaban enterrados o en bóvedas del cementerio salieron flotando de su sitio durante la inundación y fueron vistos a plena luz del día. Algunos aparecieron lejos del cementerio y otros quedaron atrapados entre la vegetación, junto a casas donde el agua había entrado hasta las ventanas. Sin embargo, eso era apenas una parte del desastre.
Todo ocurrió en Albany, una ciudad del estado de Georgia, después de que las lluvias de la tormenta tropical Alberto provocaron el desbordamiento de varios ríos. El agua avanzó sobre barrios enteros, cubrió carreteras y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. Pero cuando alcanzó los cementerios, comenzó una emergencia que nadie esperaba afrontar.
La tierra se saturó por completo. La presión del agua desplazó féretros enterrados durante años y algunos comenzaron a emerger de sus sepulturas. La corriente los arrastró fuera de los cementerios. Pronto aparecieron ataúdes flotando entre árboles, cercas y viviendas inundadas y los equipos de emergencia tuvieron que enfrentarse a una situación extraordinaria.
En los cementerios de Oakview y Riverside, las autoridades documentaron el desplazamiento de 438 ataúdes, pero el problema no terminaba al recuperar las cajas funerarias. Pues algunos restos humanos habían quedado separados de sus sepulturas originales. Otros fueron encontrados en lugares donde resultaba complicado determinar de dónde procedían.
Comenzó entonces un trabajo de identificación que se prolongó durante meses, muchos especialistas forenses, autoridades locales y trabajadores funerarios intentaron relacionar los restos recuperados con los registros de los cementerios, pero a pesar de aquellos esfuerzos, 95 conjuntos de restos humanos permanecieron sin identificar.
Mientras las familias afectadas intentaban recuperar sus viviendas y pertenencias, otras enfrentaban una situación todavía más inesperada: averiguar dónde habían terminado los restos de sus seres queridos.
Por eso, aquel día las fotografías de la inundación mostraron calles sumergidas, viviendas destruidas y féretros que habían sido arrastrados fuera de los cementerios. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, quedaron al descubierto los daños que había provocado la tormenta. Pero para algunas familias, lo que había sido enterrado años atrás, ahora debían intentar encontrarlos nuevamente.
En pocas palabras
- Inundación histórica: una tormenta en 1994 provocó que cientos de ataúdes flotaran en Albany, EE. UU.
- Desplazamiento de féretros: 438 ataúdes salieron de tumbas y bóvedas, algunos arrastrados por la corriente.
- Restos sin identificar: 95 conjuntos de restos humanos permanecieron sin identificación tras el desastre.