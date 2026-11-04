Una inundación provocó algo imposible: cientos de ataúdes salieron de sus tumbas y flotaron entre las casas

La tierra se saturó por completo. La presión del agua desplazó féretros enterrados durante años y algunos comenzaron a emerger de sus sepulturas. La corriente los arrastró fuera de los cementerios. Pronto aparecieron ataúdes flotando entre árboles, cercas y viviendas inundadas y los equipos de emergencia tuvieron que enfrentarse a una situación extraordinaria.

En los cementerios de Oakview y Riverside, las autoridades documentaron el desplazamiento de 438 ataúdes, pero el problema no terminaba al recuperar las cajas funerarias. Pues algunos restos humanos habían quedado separados de sus sepulturas originales. Otros fueron encontrados en lugares donde resultaba complicado determinar de dónde procedían.

Ataúd flotando.

Comenzó entonces un trabajo de identificación que se prolongó durante meses, muchos especialistas forenses, autoridades locales y trabajadores funerarios intentaron relacionar los restos recuperados con los registros de los cementerios, pero a pesar de aquellos esfuerzos, 95 conjuntos de restos humanos permanecieron sin identificar.

Mientras las familias afectadas intentaban recuperar sus viviendas y pertenencias, otras enfrentaban una situación todavía más inesperada: averiguar dónde habían terminado los restos de sus seres queridos.

Por eso, aquel día las fotografías de la inundación mostraron calles sumergidas, viviendas destruidas y féretros que habían sido arrastrados fuera de los cementerios. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, quedaron al descubierto los daños que había provocado la tormenta. Pero para algunas familias, lo que había sido enterrado años atrás, ahora debían intentar encontrarlos nuevamente.