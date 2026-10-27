Mercado Libre liquida Smart TV LG de 55 pulgadas con pantalla LED 4K, cuatro puertos HDMI y dos parlantes con tecnologías Ultra Surround

La tecnología NanoCell está orientada a mejorar la reproducción de los colores. También incluye HDR Activo, HDR10 Pro y compatibilidad con HLG, formatos y tecnologías que permiten aprovechar contenidos con un rango dinámico ampliado, según la fuente y las condiciones de reproducción.

El equipo integra un procesador α5 de cuarta generación con inteligencia artificial 4K, encargado de procesar la imagen y optimizar determinados aspectos de la visualización. Su ángulo de visión también favorece el disfrute de contenidos desde distintas posiciones frente a la pantalla.

Este Smart TV LG está de oferta en Mercado Libre.

Un sistema operativo completísimo y aplicaciones de streaming

El televisor LG funciona con webOS 6.0, un sistema operativo que permite acceder a aplicaciones de entretenimiento. Entre los servicios compatibles se encuentran Netflix, YouTube y Apple TV, además de otras plataformas disponibles según la región y la versión de la aplicación.

Conectividad para consolas y dispositivos externos: otro de los puntos fuertes de este Smart TV

El televisor incorpora cuatro puertos HDMI 2.0, útiles para conectar consolas, reproductores multimedia y otros equipos compatibles. También dispone de dos puertos USB para reproducir archivos desde dispositivos de almacenamiento compatibles.

En materia de conectividad inalámbrica, cuenta con Wi-Fi y Bluetooth 5.0. Además, integra un puerto Ethernet para establecer una conexión a internet mediante cable de red.

Mercado Libre sorprendió a propios y extraños con esta oferta en su televisor.

Sonido y funciones para videojuegos: creerás que estás jugando en la sala de un cine

El sistema de audio ofrece una potencia total de 20 W, distribuida en dos canales de 10 W. Incluye tecnologías como Ultra Surround y AI Sound Pro, destinadas a mejorar la percepción del sonido, además de funciones para favorecer la claridad de las voces.

Para los videojuegos, incorpora modo HGiG y un optimizador de juegos que facilita el acceso a determinados ajustes.

¿Cuánto vale el Smart TV de LG en Mercado Libre?

En Mercado Libre, este Smart TV suele tener un precio de $1.299.999, pero por tiempo limitado la tienda lo ofrece con un importante descuento del 34%. De esta forma, el televisor vale $848.749.

Mercado Libre puso de oferta este Smart TV LG.

Cabe destacar que no existe relación comercial ni patrocinio entre Diario UNO y Mercado Libre. Estas sugerencias apuntan a que los usuarios encuentren los productos que necesitan, con los mejores descuentos.