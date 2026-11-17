La mención a Mendoza, posiciona a la provincia en el centro de la conversación de la máxima categoría del automovilismo mundial teniendo en cuenta que la publicación, por ejemplo, en Instagram fue compartida por el equipo Mercedes (17,3 millones de seguidores), Marriott Bonvoy (2,6 millones de seguidores) y el influencer brasileño Luva de Pedreiro (20,4 millones de seguidores). En las primeras 18 horas de publicado en Instagram el video tiene cerca de 90 mil likes.

Un anfitrión de lujo para Russell

Dejando a Russell a su suerte con un Jack Whitehall totalmente desconectado de las obligaciones del equipo, el piloto pisa suelo brasileño y se encuentra con que su "asistente de confianza" en el hotel es el popular influencer y creador de contenido Iran Ferreira, conocido como Luva de Pedreiro.

Con su carisma, gritos de "¡Seu Russão!" y su famosa muletilla "¡Receba!", Luva de Pedreiro recibe a Russell, le carga el equipaje y lo llena de ocurrencias en la habitación —incluyendo un almohadón con la cara de Jack y una figura de cartón en tamaño real para burlarse de su ausencia.

El video cierra con una cena de primer nivel a puro sabor brasileño, bromas sobre quién reemplazará a quién en el equipo y un brindis final que demuestra que, a veces, perderse unas vacaciones de lujo para correr en la Fórmula 1 tiene sus contrastes.