En la defensa la zaga central estará conformada por Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez. No se sabe si el lateral izquierdo será Nicolás Tagliafico o si jugará Román Vega. Además en el lateral derecho estará Agustín Giay

En la mitad de la cancha volverían a jugar Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mientras que unos metros más adelante estarán Nicolás Paz, Gianluca Prestianni y Matías Soulé. Estos últimos dos jugadores ingresarían en lugar de Thiago Almada y Exequiel Palacios, quienes no lograron brillar frente a los uruguayos.

La única referencia dentro del área será Julián Álvarez, quien viene de anotar el gol del descuento en la derrota frente a Uruguay.

El elenco nacional tuvo un buen primer tiempo contra los Charrúas, pero no tuvo un buen partido en general. Comenzó la era post Messi (el astro se retiró del conjunto subcampeón del mundo) y costará hasta que Scaloni encuentre el equipo.

La probable formación de la Selección argentina vs. Costa Rica

La probable formación de la Selección argentina para enfrentar a Costa Rica estaría confirmada por: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé.