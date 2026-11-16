Cuántas fechas se perderá José Florentín en Independiente Rivadavia tras la expulsión en el clásico

Independiente Rivadavia pasó página de la final perdida por la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata y ya piensa en Boca, próximo rival en el horizonte por los octavos de final del Torneo Clausura.
José Florentín no podrá jugar en Independiente Rivadavia los octavos de final ante Boca
Independiente Rivadavia pasó página de la final perdida por la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata y ya piensa en Boca, próximo rival en el horizonte por los octavos de final del Torneo Clausura.
Para dicho compromiso, Alfredo Berti perderá a una pieza clave en el mediocampo: José Florentín. El paraguayo fue expulsado en la última fecha del Clausura, en el clásico ante Gimnasia y no podrá formar parte de la nómina para enfrentar al Xeneize.
Luego del clásico ante Gimnasia y Esgrima, el Tribunal de Disciplina se expidió en base al informe del árbitro y dictaminó que José Florentín recibiera dos fechas por la expulsión en el Víctor Legrotaglie. En el área del Lobo, el paraguayo cometió falta sobre Fermín Antonini y Facundo Tello le mostró la tarjeta roja además de sancionar penal en favor del local.
De esta manera, Florentín no solo se perderá el próximo compromiso ante Boca por los octavos de final del Torneo Clausura (el 25 de noviembre en la Bombonera) sino que, en caso de avanzar la Lepra, deberá esperar una fecha más para regresar en una eventual semifinal del Torneo Clausura.
Florentín es indispensable en el esquema de Berti. No solo es un mediocampista con quite y distribución sino que también tiene buena llegada al área. En lo que va de la temporada, el paraguayo disputó 44 partidos con la camiseta de Independiente Rivadavia y logró convertir 11 goles, brindando 2 asistencias.
Ante su ausencia, el DT de Independiente Rivadavia deberá meter mano al equipo con otras opciones que tiene en esa posición como Stéfano Moreyra o Leonard Costa (defensor central que ha sumado algunos partidos como volante central).