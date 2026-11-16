Cuántas fechas se perderá José Florentín en Independiente Rivadavia tras la expulsión en el clásico

De esta manera, Florentín no solo se perderá el próximo compromiso ante Boca por los octavos de final del Torneo Clausura (el 25 de noviembre en la Bombonera) sino que, en caso de avanzar la Lepra, deberá esperar una fecha más para regresar en una eventual semifinal del Torneo Clausura.

Florentín, Cingolani y Petruchi se fueron expulsados del clásico entre Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima.

Florentín es indispensable en el esquema de Berti. No solo es un mediocampista con quite y distribución sino que también tiene buena llegada al área. En lo que va de la temporada, el paraguayo disputó 44 partidos con la camiseta de Independiente Rivadavia y logró convertir 11 goles, brindando 2 asistencias.

Ante su ausencia, el DT de Independiente Rivadavia deberá meter mano al equipo con otras opciones que tiene en esa posición como Stéfano Moreyra o Leonard Costa (defensor central que ha sumado algunos partidos como volante central).