Por qué el informe del árbitro complica al Cruzado tras la suspensión ante Deportivo Madryn

El arquero del Deportivo Maipú tuvo que ser trasladado al hospital.

El partido entre Deportivo Madryn y el Deportivo Maipú fue suspendido

El incidente se desencadenó a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el desarrollo deportivo parecía encaminado hacia una resolución favorable para el conjunto anfitrión. Deportivo Madryn se imponía por 3-1 y estaba a un paso de sellar su clasificación a los cuartos de final del certamen; sin embargo, en ese tramo decisivo comenzaron a caer elementos de pirotecnia desde la popular local hacia el césped y uno de los artefactos detonó en las inmediaciones de Galardi, quien quedó tendido en el área.

Frente a la gravedad de la situación, Bryan Ferreyra volcó en su escrito una crónica pormenorizada de lo sucedido desde su óptica dentro del rectángulo de juego. Según dejó asentado el colegiado en el descargo, la respuesta de la delegación mendocina fue inmediata y categórica al constatar el estado físico del guardameta, al punto de que los médicos de Deportivo Maipú advirtieron sin rodeos: "Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar".

Más allá de esa contundente postura del cuerpo médico visitante, el juez principal incluyó en su presentación diversos pormenores vinculados con la atención recibida por el arquero, las condiciones de seguridad en el estadio y la cronología exacta que derivó en la suspensión definitiva del partido de los playoffs.

El informe del árbitro de Deportivo Madryn y Deportivo Maipú

Bryan Ferreyra escribió: "A los 81 minutos de juego detuve el encuentro debido a que mi cuarto árbitro, Sr. Juan Nebietti, me informa que el arquero visitante se encontraba en el suelo luego de escuchar una detonación de un fuego artificial".

"Acto seguido, mi asistente número 1, Sr. Matías Bianchi, me comunica que pudo observar la situación y que este fuego de artificio habría detonado en el aire en el sector donde se encontraba el arquero visitante, Sr. Nahuel Galardi", continua el informe.

"Veo ingresar a la totalidad del cuerpo técnico y sustitutos del banco de Deportivo Maipú. Una vez en el lugar veo que el arquero visitante se encontraba en el suelo y estaba siendo tratado por su cuerpo médico, que instantáneamente comenzaron a manifestar a viva voz: ‘Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar‘", relató el colegiado.

Para finalizar, incluyó un párrafo donde manifiesta una estrategia del Cruzado para clasificar a la siguiente ronda: "Yo sigo en cercanía al arquero junto con mi equipo arbitral y escuchamos, sin identificar quién había sido dada la cantidad de gente acumulada, decirle al arquero: ‘Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende‘".