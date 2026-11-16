ANSES pagará un extra de más de $225.000 a los jubilados en diciembre: qué pasará con el bono

Confirmación por decreto del Poder Ejecutivo: a diferencia de la movilidad mensual por inflación que rige de manera automática, la continuidad del refuerzo de $70.000 depende de una norma específica del Gobierno nacional, que se prevé sostenga el esquema aplicado de manera ininterrumpida en los meses previos.

a diferencia de la movilidad mensual por inflación que rige de manera automática, la continuidad del refuerzo de depende de una norma específica del Gobierno nacional, que se prevé sostenga el esquema aplicado de manera ininterrumpida en los meses previos. No entra en el cálculo del aguinaldo: al tratarse de un concepto de carácter no remunerativo, los $70.000 quedan excluidos de la fórmula del SAC . Es decir, el medio aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber básico actualizado y luego el bono se suma por separado.

al tratarse de un concepto de carácter no remunerativo, los quedan excluidos de la fórmula del . Es decir, el medio aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber básico actualizado y luego el bono se suma por separado. Monto congelado y pago proporcional: el refuerzo mantiene su valor fijo de $70.000 (sin actualizarse por inflación) y se abona de forma íntegra a quienes perciben la jubilación mínima, PUAM o PNC. Quienes cobren un haber básico superior a $453.929,95 pero menor a $523.929,95 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo garantizado.

Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre con aumento, aguinaldo y bono

Contemplando el aumento del 2,2%, la segunda cuota del aguinaldo y la acreditación del bono de $70.000, los montos brutos totales a percibir en diciembre de 2026 quedan conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima:

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95

$453.929,95 Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98

Bono extraordinario: $70.000,00

$70.000,00 Total a cobrar en diciembre: $750.894,93

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $363.143,96

$363.143,96 Medio aguinaldo (50% del haber): $181.571,98

Bono extraordinario: $70.000,00

$70.000,00 Total a cobrar en diciembre: $614.715,94

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $317.750,96

$317.750,96 Medio aguinaldo (50% del haber): $158.875,48

Bono extraordinario: $70.000,00

$70.000,00 Total a cobrar en diciembre: $546.626,44

PNC para madres de siete hijos o más:

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95

$453.929,95 Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98

Bono extraordinario: $70.000,00

$70.000,00 Total a cobrar en diciembre: $750.894,93

Jubilación máxima:

Haber mensual de diciembre (+2,2%): $3.042.563,60

$3.042.563,60 Medio aguinaldo (50% del haber): $1.521.281,80

Total a cobrar en diciembre: $4.563.845,40

Calendario de pagos de ANSES en diciembre de 2026: fechas de cobro por DNI

El organismo previsional depositará el haber mensual junto con el medio aguinaldo en una única acreditación bancaria entre el 9 y el 23 de diciembre, asegurando que todos los beneficiarios dispongan de su dinero antes de Navidad:

Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre

miércoles 9 de diciembre DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre

jueves 10 de diciembre DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre

viernes 11 de diciembre DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre

lunes 14 de diciembre DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre

martes 15 de diciembre DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre

jueves 17 de diciembre DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre

viernes 18 de diciembre DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre

lunes 21 de diciembre DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre

martes 22 de diciembre DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas (PNC)