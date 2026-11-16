La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) depositará en diciembre de 2026 un ingreso adicional clave para el bolsillo de los adultos mayores. Tras confirmarse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue del 2,2%, el organismo previsional trasladará ese porcentaje de movilidad a todas las jubilaciones y pensiones del cierre del año.
ANSES pagará un extra de más de $225.000 a los jubilados en diciembre: qué pasará con el bono
Con la confirmación del índice de inflación de octubre publicado por el INDEC, la Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará un aumento del 2,2% en las prestaciones del último mes del año. Además se pagará un extra
Como la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) equivale exactamente al 50% de la mejor remuneración mensual del segundo semestre —y el haber más alto del período julio-diciembre resulta ser el del último mes del año—, los jubilados de ANSES que cobran la mínima accederán a un medio aguinaldo de $226.964,98, superando los $225.000 extra en una sola liquidación.
Qué pasará con el bono de $70.000 para jubilados en diciembre de 2026
Junto con la actualización del 2,2% y el pago del aguinaldo, el bono extraordinario de $70.000 vuelve a ocupar un lugar central en la liquidación previsional de diciembre bajo tres reglas fundamentales:
- Confirmación por decreto del Poder Ejecutivo: a diferencia de la movilidad mensual por inflación que rige de manera automática, la continuidad del refuerzo de $70.000 depende de una norma específica del Gobierno nacional, que se prevé sostenga el esquema aplicado de manera ininterrumpida en los meses previos.
- No entra en el cálculo del aguinaldo: al tratarse de un concepto de carácter no remunerativo, los $70.000 quedan excluidos de la fórmula del SAC. Es decir, el medio aguinaldo se calcula exclusivamente sobre el haber básico actualizado y luego el bono se suma por separado.
- Monto congelado y pago proporcional: el refuerzo mantiene su valor fijo de $70.000 (sin actualizarse por inflación) y se abona de forma íntegra a quienes perciben la jubilación mínima, PUAM o PNC. Quienes cobren un haber básico superior a $453.929,95 pero menor a $523.929,95 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese techo garantizado.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados en diciembre con aumento, aguinaldo y bono
Contemplando el aumento del 2,2%, la segunda cuota del aguinaldo y la acreditación del bono de $70.000, los montos brutos totales a percibir en diciembre de 2026 quedan conformados de la siguiente manera:
Jubilación mínima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $363.143,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $181.571,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $614.715,94
Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $317.750,96
- Medio aguinaldo (50% del haber): $158.875,48
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $546.626,44
PNC para madres de siete hijos o más:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $453.929,95
- Medio aguinaldo (50% del haber): $226.964,98
- Bono extraordinario: $70.000,00
- Total a cobrar en diciembre: $750.894,93
Jubilación máxima:
- Haber mensual de diciembre (+2,2%): $3.042.563,60
- Medio aguinaldo (50% del haber): $1.521.281,80
- Total a cobrar en diciembre: $4.563.845,40
Calendario de pagos de ANSES en diciembre de 2026: fechas de cobro por DNI
El organismo previsional depositará el haber mensual junto con el medio aguinaldo en una única acreditación bancaria entre el 9 y el 23 de diciembre, asegurando que todos los beneficiarios dispongan de su dinero antes de Navidad:
Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminado en 1: jueves 10 de diciembre
- DNI terminado en 2: viernes 11 de diciembre
- DNI terminado en 3: lunes 14 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre
En pocas palabras
- ANSES: Pagará un aumento del 2,2% en diciembre, correspondiente a la inflación de octubre.
- Jubilados: Cobrarán un medio aguinaldo de $226.964,98 y un bono de $70.000.
- Fechas de cobro: Se realizarán entre el 9 y el 23 de diciembre según terminación de DNI.