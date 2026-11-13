Cuánto van a cobrar los pensionados de ANSES en diciembre de 2026 con aumento, aguinaldo y bono

Con el reajuste confirmado para el cierre del año, los pensionados de ANSES recibirán en diciembre tres conceptos liquidados en un mismo depósito bancario: el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo -equivalente al 50% de la mejor prestación del segundo semestre, que resulta ser la de diciembre- y el bono extraordinario de $70.000.

Montos de diciembre de 2026: cuánto cobran los pensionados categoría por categoría

Con la suba proyectada del 2,2% sobre los valores vigentes en noviembre, y recordando que el bono de $70.000 tiene carácter no remunerativo (por lo que queda excluido del cálculo del medio aguinaldo), los ingresos totales quedan conformados de la siguiente manera: