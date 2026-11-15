Las voces de Godoy Cruz campeón en medio de los festejos en cancha de Belgrano

Godoy Cruz está de regreso en Primera División. El Tomba derrotó 3-1 a Tristán Suárez y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.
Los jugadores de Godoy Cruz celebraron en Córdoba la obtención del torneo de la Primera Nacional y el ascenso a Primera
Godoy Cruz está de regreso en Primera División. El Tomba derrotó 3-1 a Tristán Suárez y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.
Tras concretar el objetivo del ascenso los jugadores expresaron sus sensaciones.