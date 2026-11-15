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Primera Nacional

Las voces de Godoy Cruz campeón en medio de los festejos en cancha de Belgrano

Los jugadores de Godoy Cruz celebraron en Córdoba la obtención del torneo de la Primera Nacional y el ascenso a Primera

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, se mostró muy emocionado tras el ascenso a Primera.

Juan Strumia, arquero de Godoy Cruz, se mostró muy emocionado tras el ascenso a Primera.

Foto: Pablo González/Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz está de regreso en Primera División. El Tomba derrotó 3-1 a Tristán Suárez y aseguró su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino para la temporada 2027.

Tras concretar el objetivo del ascenso los jugadores expresaron sus sensaciones.

Los jugadores de Godoy Cruz festejaron el ascenso tras ganarle a la final a Trist&aacute;n Su&aacute;rez.

Los jugadores de Godoy Cruz festejaron el ascenso tras ganarle a la final a Tristán Suárez.

Juan Strumia, el arquero que fundamental en el ascenso

  • "Nos merecíamos cerrar el año de esta forma, somos justos campeones, fuimos protagonistas, nos hicimos cargo. Fue una locura el segundo semestre, y coronamos como se merece".
  • "Al hincha de Godoy Cruz no tenemos palabras para agradecerle, en Córdoba fuimos locales, y Mendoza tiene otro equipo en Primera División".
  • "Este ascenso se lo dedico a toda mi familia, a mis viejos, los hermanos que están siempre y siempre me han apoyado en el fútbol".

Esteban Burgos destacó la fortaleza del grupo

  • "Este grupo se merecía el ascenso, se sobrepuso a todo. A veces muchos se piensan que cuando se baja de categoría es sencillo subir y no es así, fue un torneo muy duro. El equipo dio una verdadera muestra de carácter, los primeros seis meses no fueron buenos, nos sobrepusimos y estoy feliz por lo que logramos"
  • "En los últimos partidos teníamos muchas finales y tuvimos el premio. Ahora a disfrutar este ascenso"
  • "Se armó un lindo grupo. No es casualidad donde hay un buen vestuario y hay unión con los hinchas y los dirigentes normalmente se triunfa"

Rodrigo Fernández y los puntos fuertes del equipo

  • "Este plantel trabajo todo el año y con dedicación logró el objetivo que era ascender".
  • "Sabíamos que era un partido duro con Tristán Suárez, por algo llegó a la final".
  • "Todos los jugadores fueron importantes para el objetivo de ser campeones"
  • "El hincha de Godoy Cruz está loco, y es para ellos. Ojalá que disfruten este ascenso"

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