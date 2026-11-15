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El regreso del Tomba

Cuánto vale el plantel de Godoy Cruz, el campeón de la Primera Nacional

El Expreso concretó su rápido regreso a la máxima categoría con una cotización de mercado que superó ampliamente al resto de la divisional

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Godoy Cruz logró ser de Primera transcurridos 365 días.

Godoy Cruz logró ser de Primera transcurridos 365 días.

Godoy Cruz Antonio Tomba necesitó apenas una temporada en la Primera Nacional para recuperar su lugar en la élite del fútbol argentino respaldado por una estructura deportiva que marcó diferencias tanto dentro de la cancha como en los números del mercado.

Tras haber perdido la categoría el 15 de noviembre de 2025 tuvieron que pasar tan solo 365 días para que concretara su regreso a la Primera División.

Aunque el arranque del certamen resultó algo irregular, el punto de inflexión llegó en mayo con el arribo de Pablo de Muner - entrenador de 45 años con paso previo como asistente técnico en Botafogo -, quien revitalizó al equipo, desplazó a Ferro como principal candidato de la zona y construyó una racha de diez partidos sin derrotas, con apenas dos empates, que se coronó con el triunfo decisivo ante el Lechero.

Vicente Poggi, una de las figuras de Godoy Cruz

Vicente Poggi, una de las figuras de Godoy Cruz

Cuánto vale el plantel de Godoy Cruz y quiénes fueron las figuras del ascenso

De acuerdo con las cifras publicadas por el sitio especializado Transfermarkt, el plantel de Godoy Cruz alcanza una valoración total de 7,29 millones de euros, registro que lo posiciona como el más caro de toda la Primera Nacional.

La superioridad económica y de jerarquía frente a sus competidores directos quedó reflejada en la tabla de cotizaciones de la categoría, donde Colón ocupa el segundo lugar con 5,96 millones de euros y Atlanta completa el podio con 4,91 millones.

En el desglose individual, el uruguayo Vicente Poggi encabeza la nómina como el futbolista más valioso del elenco bodeguero, con una ficha tasada en 1,6 millones de euros.

A su vez, el rendimiento colectivo tuvo como máxima figura dentro del campo de juego a Martín Pino, quien fue determinante en la ofensiva al liderar al equipo tanto en la tabla de goleadores como en la de asistencias, con 19 tantos y 8 pases gol a lo largo de la campaña.

Con esta base deportiva y patrimonial consolidada, el Tomba afrontará su retorno a la Liga Profesional con el respaldo de un antecedente histórico que ilusiona a sus hinchas: luego de aquel rápido ascenso obtenido tras la caída de 2007, la institución mendocina logró sostenerse durante 17 temporadas consecutivas en la máxima división del fútbol argentino.

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