Cuánto vale el plantel de Godoy Cruz, el campeón de la Primera Nacional

Vicente Poggi, una de las figuras de Godoy Cruz

Cuánto vale el plantel de Godoy Cruz y quiénes fueron las figuras del ascenso

De acuerdo con las cifras publicadas por el sitio especializado Transfermarkt, el plantel de Godoy Cruz alcanza una valoración total de 7,29 millones de euros, registro que lo posiciona como el más caro de toda la Primera Nacional.

La superioridad económica y de jerarquía frente a sus competidores directos quedó reflejada en la tabla de cotizaciones de la categoría, donde Colón ocupa el segundo lugar con 5,96 millones de euros y Atlanta completa el podio con 4,91 millones.

En el desglose individual, el uruguayo Vicente Poggi encabeza la nómina como el futbolista más valioso del elenco bodeguero, con una ficha tasada en 1,6 millones de euros.

A su vez, el rendimiento colectivo tuvo como máxima figura dentro del campo de juego a Martín Pino, quien fue determinante en la ofensiva al liderar al equipo tanto en la tabla de goleadores como en la de asistencias, con 19 tantos y 8 pases gol a lo largo de la campaña.

Con esta base deportiva y patrimonial consolidada, el Tomba afrontará su retorno a la Liga Profesional con el respaldo de un antecedente histórico que ilusiona a sus hinchas: luego de aquel rápido ascenso obtenido tras la caída de 2007, la institución mendocina logró sostenerse durante 17 temporadas consecutivas en la máxima división del fútbol argentino.