Martín Palermo buscará romper una histórica racha adversa ante Boca en la final de la Copa Argentina

Martín Palermo intentará vencer a Boca por primera vez en su carrera como entrenador.

Los diez partidos de Martín Palermo contra Boca

Los números reflejan un dominio marcado del conjunto azul y oro cada vez que tuvo enfrente a un equipo conducido por su ídolo: en diez compromisos oficiales, Boca cosechó seis triunfos y cuatro empates.

Esta racha comenzó durante las primeras experiencias de Palermo como entrenador - al frente de Godoy Cruz, Arsenal y Aldosivi - y se prolongó en sus dos etapas como estratega del Calamar. Con el conjunto de Vicente López ya registró tres enfrentamientos ante el Xeneize: sufrió dos derrotas por 3-1 durante su ciclo inicial y rescató una igualdad 1-1 en el único antecedente correspondiente a su actual gestión.

Para alcanzar esta cita del 2 de diciembre con el envión anímico de la goleada ante el Taladro en semifinales, el cuadro de la Ribera debió superar un exigente cuadro eliminatorio. Antes de doblegar al elenco del sur bonaerense, Boca dejó en el camino sucesivamente a Gimnasia de Chivilcoy, Sarmiento de Junín, Vélez y Racing, y consolidó así una campaña sólida que lo deposita nuevamente en la puerta de una consagración nacional.

Por su lado, Platense jugó contra Argentino Monte Maíz, San Martín de San Juan, Instituto, Estudiantes de La Plata y a Atlético Tucumán.

Platense, con Palermo como DT, y Boca van por la final de la Copa Argentina.

Todos los partidos de Martín Palermo frente a Boca como entrenador