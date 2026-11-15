Godoy Cruz volvió a Primera División y las redes explotaron: la alegría tombina y el saludo de Cornejo

La repercusión en las redes sociales del ascenso de Godoy Cruz

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia saludaron el regreso del Tomba a Primera en el día que se cumple un año del descenso frente a San Martín de San Juan.

El Lobo compartió el posteo del club de calle Balcarce y en el mismo tono la Lepra expresó: "Desde Independiente Rivadavia felicitamos al club Godoy Cruz Antonio Tomba por su regreso a Primera División. Un nuevo capítulo para el fútbol mendocino".

También la Liga Profesional dio la bienvenida a Godoy Cruz que volverá a ser parte de los 30 equipos de la elite del fútbol argentino en 2027.

Las redes saludaron la vuelta del Tomba a Primera

"Merecido ascenso de Godoy Cruz, donde no tendría que haberse ido, a la primera división. El triunfo ante Tristán Suárez es muy importante para la provincia mendocina, porque que tiene 3 clubes en la primera del fútbol argentino" (Tato Aguilera).

"Impresionante lo de Godoy Cruz. Logró lo que pocos: volver a primera en apenas un año, como la vez anterior. Y lo hizo con perseverancia, paciencia y resiliencia. Supo gestionar en un momento histórico complejo y tuvo un premio merecido. Mendoza tendrá tres clubes en la Liga Profesional en 2027. Histórico" (Fede Acosta).

Merecida vuelta a Primera de Godoy Cruz. Estuvo lejos de ser un camino sencillo.Durante el arranque del campeonato le costó muchísimo encontrar el rumbo. Cerró la primera rueda a nueve puntos de la cima y apenas ocho por encima de la zona de descenso.Ante este panorama complejo, Mansur metió un volantazo a tiempo. Despidió a Mariano Toedtli, apostó por Pablo De Muner y acompañó el nuevo ciclo con una fuerte renovación del plantel.Llegaron Viera, Schamine, Cairus, Fernández y Oviedo, refuerzos clave para cambiarle la cara al equipo. A partir de allí, el Tomba encontró respuestas futbolísticas, ganó confianza y mostró una versión completamente distinta.Cosechó 26 de los últimos 30 puntos en juego con un rendimiento arrollador. Impuso condiciones en todas las canchas y superó con autoridad a cada rival que tuvo enfrente.El logro es el premio justo para un plantel que demostró que la categoría le quedaba chica. A exactos 365 días del golpe más duro, el Expreso está de vuelta y el fútbol argentino recupera a uno de sus grandes protagonistas de los últimos tiempos.@somos_godoycruz @GodoyCruzData @GodoyCruzDe1921 @TwGodoyCruz @LuquitasGcat @GodoyCruzTW @TermoTombino @MatiCaballero95 @ContiGonza @fedeacosta23 @FranMoron87 @AntoCampati @FaustoSoriano6 @Marcoslbde2 @nahuelfutbol https://t.co/6T8FOqp6su — Dario Fiori (@DarioFiori2) November 15, 2026

"Godoy Cruz merece estar en Primera. Sean 30 equipos o incluso menos. Protagonista de la era moderna de nuestro fútbol y un club mucho más serio que varios de los que hoy ocupan un lugar de privilegio por otros intereses. La vuelta del Tomba es un bien para el fútbol argentino" (Pablo Chucrel)

"Godoy Cruz ¡Campeón de la Primera Nacional! La corriente del Super Tomba. El fútbol argentino está en orden. Ha vuelto a primera división quien nunca debió irse. Ha vuelto el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. El Barrio está de fiesta. ¡Volvió el Tomba!" (Juan Suraci)

"Godoy Cruz derrotó 3-1 a Tristán Suárez en la gran final y consiguió el ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Con el ascenso del Tomba, Mendoza se asegura histórico protagonismo en la máxima categoría con tres representantes para la próxima temporada de Liga AFA: Godoy Cruz, Gimnasia e Independiente Rivadavia" (Walter Queijeiro).

"Festeja Mendoza! Festeja Godoy Cruz Antonio Tomba! A los que no pudieron viajar, les digo que los jugadores y la gente estaban convencidos que era hoy. Niños llorando, familias enteras abrazadas. Fue maravilloso! Buen regreso gente! La Copa y el ascenso se va para la Bodega" (Marcelo Espina).