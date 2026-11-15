Thiago Almada palpitó el amistoso confirmado entre River e Inter Miami donde Messi volverá al Monumental

Lionel Messi y Thiago Almada se verán las caras en un amistoso internacional: Inter Miami - River.

La frase de Thiago Almada que ilusionó a River

Consultado acerca del anuncio oficial del compromiso en Núñez, Almada reconoció que contaba con algún indicio previo sobre las gestiones, aunque admitió su asombro al ver concretada la cita: "La verdad que me sorprendió cuando vi (el amistoso confirmado). Algo ya sabía, va a ser un partido muy lindo que seguramente va a venir mucha gente a disfrutarlo. Esperemos que sea una linda tarde".

Sin embargo, el tramo más resonante de sus declaraciones llegó cuando se refirió específicamente a lo que significa la presencia del ídolo argentino en el recinto riverplatense: "Sí, también especial (tener a Messi en la cancha del Millonario).Yo creo que también le gusta mucho la cancha de River".

Más allá de las conjeturas a futuro, el duelo entre el Millonario y el elenco de la MLS ya tiene la fecha confirmada dentro del calendario de pretemporada. Tanto el cuerpo técnico de River Plate como el de Inter Miami utilizarán el cruce del 19 de enero de 2027 como una prueba de máxima exigencia para ajustar piezas y llegar con rodaje competitivo al inicio de sus respectivas temporadas oficiales.

Messi jugó contra River en la final del Mundial de Clubes.

Así le fue a Messi contra equipos argentinos

Será la quinta vez que Lionel Messi enfrente a un equipo argentino; en tres ocasiones lo hizo con la camiseta del Barcelona y en la restante defendió los colores del Inter Miami: