Médicos voluntarios y de pura vocación recorren Las Heras para atender en comunidades barriales

Hoy, con la doctora Silvia Vargas como presidenta y el doctor Raúl Ceverino como uno de sus integrantes, la cooperadora busca ampliar ese trabajo y fortalecer los vínculos con las instituciones del territorio.

Médico clínico, voluntario y trabajo de pura vocación

Ceverino es médico clínico, especialista en administración de salud y médico sanitarista. Lleva más de 30 años de profesión, desde sus comienzos como médico rural hasta su experiencia como director de hospital. Conoce de cerca las necesidades de las comunidades y sostiene que la prevención requiere mucho más que una consulta médica.

"Nosotros tenemos una asociación y realizamos un montón de actividades solidarias. Una de ellas es el control de niños sanos, pero también hacemos actividades con escuelas de fútbol, centros de jubilados y escuelas. Organizamos capacitaciones, concientización y programas de radio", cuenta.

El equipo de voluntarios lleva la salud al barrio: escuelas, clubes y centros de jubilados.

El trabajo se sostiene con un equipo amplio de colaboradores que, además de participar en la cooperadora, tienen sus propias actividades laborales. Por eso, cada propuesta necesita planificación, coordinación y compromiso.

"Todos los integrantes tienen sus otros trabajos, así que vamos haciendo un plan de trabajo y una coordinación. Es una actividad que realizamos siempre de manera honoraria", explica Ceverino.

Una red médica que busca llegar a cada barrio

La nueva etapa de la cooperadora tiene como uno de sus principales objetivos fortalecer el trabajo en red. La idea es que las instituciones que ya están presentes en cada barrio puedan convertirse en espacios de prevención, información y acompañamiento.

Escuelas primarias y secundarias, clubes, uniones vecinales, centros de jubilados, comunidades religiosas, merenderos y asociaciones de guardavidas forman parte de esa trama comunitaria.

La propuesta incluye controles de niño sano, seguimiento de libretas de salud, orientación para acceder a turnos y acciones de prevención de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, EPOC y obesidad.

También se desarrollan talleres de reanimación cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, actividades de concientización sobre el bullying y espacios destinados a brindar herramientas para la inserción laboral de los jóvenes, como la elaboración de currículums y la preparación para entrevistas de trabajo.

La propuesta incluye controles de niño sano, seguimiento de libretas de salud, orientación para acceder a turnos y acciones de prevención de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, EPOC y obesidad.

La salud mental y la prevención de las adicciones ocupan un lugar cada vez más importante en la agenda. La cooperadora busca generar espacios de escucha y acompañamiento, además de promover la articulación con instituciones que puedan dar respuestas a quienes necesitan atención.

El trabajo también incluye el acompañamiento a merenderos, actividades recreativas con niños y familias y encuentros para celebrar fechas especiales, como el Día del Niño y el Día de la Madre.

A través de programas de radio, además, la asociación busca acercar información sobre prevención y promoción de la salud a quienes no siempre tienen la posibilidad de participar de una actividad presencial.

Las necesidades cambian y la prevención también

Para Ceverino, uno de los desafíos más importantes es comprender que las necesidades sanitarias no son iguales en todos los distritos de Las Heras.

La planificación de las actividades parte de las demandas que transmiten las propias instituciones, pero también de una mirada médica y sanitarista que permite evaluar indicadores de salud y desarrollo.

"Las realidades y los contextos son profundamente diversos", sostiene el profesional.

Entre las principales preocupaciones aparecen la necesidad de fortalecer los controles de niños sanos, acompañar a los adolescentes y generar más espacios de contención para quienes atraviesan situaciones vinculadas con la salud mental o las adicciones.

La falta de agua segura en algunos sectores también forma parte de las problemáticas que requieren atención, al igual que el acompañamiento a los adultos mayores y a las organizaciones barriales.

La asociación también realiza cursos de capacitación. Por ejemplo, en RCP, todo en los barrios.

En ese escenario, las escuelitas deportivas representan una oportunidad para trabajar con niños y jóvenes desde un lugar cercano, donde la actividad física, la convivencia y el vínculo con los adultos pueden convertirse en herramientas de prevención.

La cooperadora también mantiene su acompañamiento a los centros de jubilados, con actividades destinadas a promover el cuidado de la salud y fortalecer los espacios de encuentro.

El valor de volver a los mismos lugares y al barrio

Uno de los aspectos que más destacan quienes participan de la asociación es la posibilidad de regresar a los barrios y comprobar que el trabajo sostenido genera confianza.

"Nuestro balance es sumamente favorable gracias al profundo reconocimiento que recibimos en cada acción. Cuando regresamos a los distintos puntos del departamento, las familias nos esperan con otra actitud y una gran apertura", señala Ceverino.

Para el médico, esa confianza es fundamental para que las acciones de prevención tengan continuidad y para que cada vez más instituciones se sumen a la tarea.

La cooperadora trabaja con embarazadas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. No se trata solamente de organizar una jornada de atención, sino de construir vínculos que permitan detectar necesidades, orientar a las familias y acompañarlas en el tiempo.

Para el médico, esa confianza es fundamental para que las acciones de prevención tengan continuidad y para que cada vez más instituciones se sumen a la tarea.

"Juntos podemos mejorar lo que ya se hizo y aumentar el impacto, sumando cada vez a más actores sociales que nos permitan llegar a cada hogar", afirma.

Después de más de 30 años de profesión, Ceverino sigue encontrando en el trabajo comunitario una forma de ejercer la medicina más allá de los límites del consultorio.

La Asociación Cooperadora Salud de Las Heras nació del compromiso de un grupo de mujeres que quiso acompañar a sus vecinos. Hoy, casi 20 años después, aquella iniciativa continúa creciendo con nuevos integrantes y una misma convicción: que cuidar la salud también significa estar presentes, escuchar y construir comunidad.