Imagina sentir una intensa molestia por un bulto en el párpado creyendo que podría ser un orzuelo, que el dolor se haga intolerable a tal punto que tengas que acudir al hospital y te den un diagnóstico único en el mundo: un diente en el ojo.
Este caso fue real y tiene como protagonista a un adolescente de 16 años.
Fue al médico por una inflamación en el párpado y el diagnóstico aterró a todos: le estaba creciendo un diente
Un adolescente fue al Hospital Oftalmológico Aravind en India, después de tener por varios meses una hinchazón indolora en el párpado superior izquierdo. Aunque no creyó que fuera para asistencia médica, fue al médico un mes después de que dos protuberancias blancas, duras y lisas comenzaran a asomar en la zona entre el párpado y la ceja.
A simple vista se consideraro seriamente que pudiera tratarse de piezas dentales, aunque el equipo médico también evaluó otras posibilidades clínicas, destacando la sospecha de un teratoma, un tumor poco frecuente capaz de albergar tejidos como hueso, músculo o dientes.
Para al confirmar el diagnóstico con precisión, se le realizó al paciente una tomografía computada. El estudio de imágenes reveló un hallazgo desconcertante: en la cuenca ocular superior, por encima del globo ocular, se estaba desarrollando un colmillo. Por eso frente a esta situación insólita, los médicos llevaron a cabo una cirugía para extraer la pieza, descartando tras la intervención la presencia de tumores u otros dientes fuera de lugar.
Si bien los dientes ectópicos o aquellos que erupcionan o crecen fuera de su ubicación anatómica normal se han documentado previamente en áreas como el seno maxilar, la cavidad nasal, el paladar o la mandíbula, este caso marcó un evento inédito porque fue el primer registro de esta naturaleza en el mundo de la medicina.
Sin embargo, estos fenómenos pueden originarse por alteraciones en la migración de células y tejidos durante el desarrollo fetal, o bien por factores como quistes, infecciones o traumatismos.
En pocas palabras
- Diente en el ojo: un adolescente de 16 años fue diagnosticado con un diente creciendo en su cuenca ocular.
- Diagnóstico insólito: tras meses de inflamación en el párpado, una tomografía reveló un colmillo en desarrollo.
- Cirugía y hallazgo: se realizó una cirugía para extraer la pieza dental, descartándose tumores u otros dientes.