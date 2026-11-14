Fue al médico por una inflamación en el párpado y el diagnóstico aterró a todos: le estaba creciendo un diente

A simple vista se consideraro seriamente que pudiera tratarse de piezas dentales, aunque el equipo médico también evaluó otras posibilidades clínicas, destacando la sospecha de un teratoma, un tumor poco frecuente capaz de albergar tejidos como hueso, músculo o dientes.

Para al confirmar el diagnóstico con precisión, se le realizó al paciente una tomografía computada. El estudio de imágenes reveló un hallazgo desconcertante: en la cuenca ocular superior, por encima del globo ocular, se estaba desarrollando un colmillo. Por eso frente a esta situación insólita, los médicos llevaron a cabo una cirugía para extraer la pieza, descartando tras la intervención la presencia de tumores u otros dientes fuera de lugar.

La pieza dental se encontraba en la parte superior de la cavidad ocular, cerca de la ceja y fue operado.

Si bien los dientes ectópicos o aquellos que erupcionan o crecen fuera de su ubicación anatómica normal se han documentado previamente en áreas como el seno maxilar, la cavidad nasal, el paladar o la mandíbula, este caso marcó un evento inédito porque fue el primer registro de esta naturaleza en el mundo de la medicina.

Sin embargo, estos fenómenos pueden originarse por alteraciones en la migración de células y tejidos durante el desarrollo fetal, o bien por factores como quistes, infecciones o traumatismos.