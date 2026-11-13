EE.UU. levantó la suspensión de despegues tras una falla de comunicaciones

La decisión fue ratificada en una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el secretario de Transporte, Sean Duffy. Las autoridades aseguraron que las comunicaciones del control del tráfico aéreo estarían operativas al 100% en las próximas horas. Antes se habían informado “graves problemas” que impedían la comunicación entre pilotos y operadores en tierra.

La hipótesis del ciberataque, descartada con cautela

La primera pregunta que sobrevoló la crisis fue si se trataba de una agresión externa. Mullin la desestimó y fue contundente al decir que no hubo “ninguna evidencia” de un ciberataque ni de un ataque de inteligencia artificial, y negó cualquier relación con la reciente caída de servidores de Microsoft.

Sin embargo, el funcionario evitó una garantía absoluta. Consultado sobre si podía asegurar con certeza total que no hubo un ataque, respondió que “no hay nada completamente seguro en este momento” y que “no parece que haya sido eso”. Una cautela que deja abierta una puerta en un contexto de alta sensibilidad en materia de seguridad.

Una infraestructura al límite

Duffy ofreció la explicación técnica. Habló de un sistema de control del tráfico aéreo “increíblemente viejo” cuyos routers “se sobrecargaron de datos” hasta caerse. Según detalló, el sistema empezó a entregar datos inconsistentes, lo que llevó a apagarlo, y atribuyó el problema a que “los nuevos equipos y la nueva tecnología estaban sobrecargando el sistema más antiguo”.

El diagnóstico expone una vulnerabilidad estructural: la convivencia de tecnología nueva con redes heredadas en la columna vertebral del espacio aéreo más transitado del mundo.

Impacto en la Argentina

La paralización también repercutió en los vuelos programados desde la Argentina hacia Estados Unidos, y miles de pasajeros quedaron varados entre la desazón y la incertidumbre por el lapso de 4 horas. Paulatinamente se empiezan a normalizar las operaciones aéreas.

En desarrollo.-