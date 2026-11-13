Estados Unidos levantó la suspensión de despegues en todo su territorio luego de poco más de cuatro horas de interrupción, provocada por un problema de comunicaciones que comprometió al sistema de control del tráfico aéreo.
EE.UU. levantó la suspensión de despegues tras una falla de comunicaciones
La medida, dispuesta por la FAA por precaución, afectó al menos a 10.000 vuelos. El gobierno descartó un ataque terrorista
La Administración Federal de Aviación (FAA) había ordenado la medida como precaución. Se estima que al menos 10.000 vuelos resultaron afectados, entre demoras y cancelaciones, en una de las mayores paralizaciones recientes del sistema aéreo estadounidense.
Horas después, al cierre de la jornada de este viernes, el organismo dio marcha atrás y autorizó la salida de los casi 7.000 vuelos que habían quedado demorados o cancelados.
La decisión fue ratificada en una conferencia de prensa encabezada por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el secretario de Transporte, Sean Duffy. Las autoridades aseguraron que las comunicaciones del control del tráfico aéreo estarían operativas al 100% en las próximas horas. Antes se habían informado “graves problemas” que impedían la comunicación entre pilotos y operadores en tierra.
La hipótesis del ciberataque, descartada con cautela
La primera pregunta que sobrevoló la crisis fue si se trataba de una agresión externa. Mullin la desestimó y fue contundente al decir que no hubo “ninguna evidencia” de un ciberataque ni de un ataque de inteligencia artificial, y negó cualquier relación con la reciente caída de servidores de Microsoft.
Sin embargo, el funcionario evitó una garantía absoluta. Consultado sobre si podía asegurar con certeza total que no hubo un ataque, respondió que “no hay nada completamente seguro en este momento” y que “no parece que haya sido eso”. Una cautela que deja abierta una puerta en un contexto de alta sensibilidad en materia de seguridad.
Una infraestructura al límite
Duffy ofreció la explicación técnica. Habló de un sistema de control del tráfico aéreo “increíblemente viejo” cuyos routers “se sobrecargaron de datos” hasta caerse. Según detalló, el sistema empezó a entregar datos inconsistentes, lo que llevó a apagarlo, y atribuyó el problema a que “los nuevos equipos y la nueva tecnología estaban sobrecargando el sistema más antiguo”.
El diagnóstico expone una vulnerabilidad estructural: la convivencia de tecnología nueva con redes heredadas en la columna vertebral del espacio aéreo más transitado del mundo.
Impacto en la Argentina
La paralización también repercutió en los vuelos programados desde la Argentina hacia Estados Unidos, y miles de pasajeros quedaron varados entre la desazón y la incertidumbre por el lapso de 4 horas. Paulatinamente se empiezan a normalizar las operaciones aéreas.
En desarrollo.-