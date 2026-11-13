Construyeron un muro en la desembocadura de un río: 8 meses después, ya ha capturado 400 kilos de residuos antes de que lleguen al mar

Cuando los residuos quedan atrapados, un equipo los retira, los separa y analiza su composición. Este último paso es especialmente importante. No se trata solamente de recoger basura, sino también de identificar qué materiales llegan al estero, cuáles aparecen con mayor frecuencia y cómo pueden afectar a las especies que viven en este entorno natural.

Un año de seguimiento, pruebas de materiales y colaboración internacional

Detrás de su instalación en el río hubo meses de preparación. El equipo realizó un año de seguimiento de los residuos flotantes, evaluó materiales resistentes y estudió las condiciones del cauce para encontrar el lugar adecuado. También intercambió conocimientos con iniciativas similares desarrolladas en Costa Rica, Sri Lanka y Sudáfrica.

Uno de los principales desafíos es que una barrera de este tipo debe adaptarse al comportamiento del agua. La profundidad, las corrientes, el caudal y las mareas pueden modificar su funcionamiento, por lo que necesita vigilancia y mantenimiento constantes.

La ubicación tampoco es casual. La desembocadura del río Maipo alberga ecosistemas de gran valor ambiental. En sus humedales se han registrado numerosas especies de aves, incluidas algunas migratorias que utilizan estos espacios como lugares de descanso y alimentación. Los más de 400 kilos retirados representan el resultado de una experiencia piloto, no la totalidad de la contaminación que transporta el río.