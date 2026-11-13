Gran parte de la basura que termina contaminando los océanos no llega directamente desde las playas. Muchos de esos residuos comienzan su recorrido en calles, canales y ríos, desde donde las corrientes los transportan hasta el mar. En Chile, una iniciativa ambiental está intentando detener ese viaje antes de que sea demasiado tarde.
Construyeron un muro en la desembocadura de un río: 8 meses después, ya ha capturado 400 kilos de residuos antes de que lleguen al mar
A ocho meses de su instalación, la barrera flotante en el estero El Sauce ha recolectado cientos de kilos de basura, protegiendo la vida marina.
Se trata de la Barrera Azul, un proyecto piloto instalado en el estero El Sauce, en Llolleo, cerca de la desembocadura del río Maipo, en la región de Valparaíso. La estructura ha conseguido interceptar más de 400 kilos de residuos durante sus primeros ocho meses de funcionamiento, evitando que buena parte de esa basura continúe su recorrido hacia el océano.
Colocan una barrera en el río para atrapar la basura que arrastra la corriente y proteger la vida natural
La iniciativa reúne el trabajo de la organización internacional Parley for the Oceans y la Fundación Ojos de Mar, una entidad local dedicada a la protección de los ecosistemas de la zona. A diferencia de lo que podría imaginarse al hablar de un muro, el sistema consiste en una barrera flotante que retiene los desperdicios que se desplazan por la superficie del agua.
Cuando los residuos quedan atrapados, un equipo los retira, los separa y analiza su composición. Este último paso es especialmente importante. No se trata solamente de recoger basura, sino también de identificar qué materiales llegan al estero, cuáles aparecen con mayor frecuencia y cómo pueden afectar a las especies que viven en este entorno natural.
Un año de seguimiento, pruebas de materiales y colaboración internacional
Detrás de su instalación en el río hubo meses de preparación. El equipo realizó un año de seguimiento de los residuos flotantes, evaluó materiales resistentes y estudió las condiciones del cauce para encontrar el lugar adecuado. También intercambió conocimientos con iniciativas similares desarrolladas en Costa Rica, Sri Lanka y Sudáfrica.
Uno de los principales desafíos es que una barrera de este tipo debe adaptarse al comportamiento del agua. La profundidad, las corrientes, el caudal y las mareas pueden modificar su funcionamiento, por lo que necesita vigilancia y mantenimiento constantes.
La ubicación tampoco es casual. La desembocadura del río Maipo alberga ecosistemas de gran valor ambiental. En sus humedales se han registrado numerosas especies de aves, incluidas algunas migratorias que utilizan estos espacios como lugares de descanso y alimentación. Los más de 400 kilos retirados representan el resultado de una experiencia piloto, no la totalidad de la contaminación que transporta el río.
En pocas palabras
- Construcción de muro: Se instaló una barrera flotante en la desembocadura del río Maipo para detener residuos.
- Resultados iniciales: En ocho meses, el proyecto ha capturado más de 400 kilos de basura antes de llegar al mar.
- Objetivo ambiental: La iniciativa busca proteger los ecosistemas y la vida natural del estero El Sauce.