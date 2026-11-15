El jugador de Boca que chocó a una moto, escapó y dio positivo de alcoholemia

El jugador de Boca que chocó a una moto y escapó

El hecho se produjo cerca de las 10:15 en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi. Según dijo la policía, Genez conducía un automóvil Peugeot 208 negro, en el cual viajaba también un acompañante de 22 años, cuando impactó contra una motocicleta Motomel Skua 150 cc conducida por un hombre mayor de 50 años.

Tras el choque el motociclista salió despedido varios metros y quedó tendido sobre el asfalto, pero solo recibió heridas leves tras la dura caída.

Nahuel Genez juega en Patronato de Paraná.

A pesar del tremendo choque el jugador continuó su marcha por calle Panamá y luego dobló por Mendoza sin detenerse a auxiliar al herido, según informaron los medios locales UNO Entre Ríos y Elonce.

Otro motociclista que presenció la secuencia persiguió al vehículo y logró que el jugador regresara al sitio del accidente minutos más tarde.

Una vez en el lugar, personal de Tránsito de Paraná practicó el test de alcoholemia al futbolista, el cual determinó la presencia de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Luego los agentes labraron las actas de infracción correspondientes y dispusieron la retención tanto de la licencia de conducir de Genez como del automóvil.

La víctima fue trasladada al Hospital San Martín para su evaluación médica. El jefe de la Comisaría Primera, Hugo Paniagua, el hombre presentaba dolores en la cintura y la espalda, además de escoriaciones en uno de sus brazos.

Los médicos dijeron que las lesiones eran de carácter leve y le otorgaron el alta sin mayores complicaciones.