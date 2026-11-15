Cómo sacar la grasa pegada de las puertas de la alacena: el truco casero infalible para despegar los manchones amarillos

Pasar una rejilla húmeda no alcanza: la grasa vieja se empasta, se resiste al agua y frotar con esponjas abrasivas solo termina rayando la pintura, el barniz o la terminación melamínica. Para resolverlo sin gastar en desengrasantes industriales caros, existe un truco casero de limpieza muy efectivo que combina dos ingredientes que todos tenemos en la despensa: bicarbonato de sodio y aceite vegetal.

Por qué funciona la mezcla de aceite y bicarbonato contra la grasa rebelde

Aunque suene contradictorio limpiar grasa con más aceite, este método se basa en un principio químico básico: lo similar disuelve a lo similar.