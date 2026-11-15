Cómo sacar la grasa pegada de las puertas de la alacena: el truco casero infalible para despegar los manchones amarillos

Cocinar a diario tiene sus consecuencias y la cocina es, por lejos, el lugar de la casa que más rápido acumula suciedad difícil. Aunque se repase la mesada y la bacha todos los días, el vapor de las ollas, el aceite de las frituras y el humo de la cocción terminan subiendo y depositándose en los muebles altos. Con el paso de las semanas, se forma una película de grasa pegajosa y amarillenta sobre las puertas de las alacenas, especialmente visible alrededor de las manijas, los bordes y las molduras.
Pasar una rejilla húmeda no alcanza: la grasa vieja se empasta, se resiste al agua y frotar con esponjas abrasivas solo termina rayando la pintura, el barniz o la terminación melamínica. Para resolverlo sin gastar en desengrasantes industriales caros, existe un truco casero de limpieza muy efectivo que combina dos ingredientes que todos tenemos en la despensa: bicarbonato de sodio y aceite vegetal.
Por qué funciona la mezcla de aceite y bicarbonato contra la grasa rebelde
Aunque suene contradictorio limpiar grasa con más aceite, este método se basa en un principio químico básico: lo similar disuelve a lo similar.
- El aceite de cocina: Actúa como un solvente natural. Al aplicarlo sobre la grasa reseca y oxidada que lleva meses pegada a la alacena, ablanda la capa dura al instante y la vuelve maleable.
- El bicarbonato de sodio: Aporta una textura microgranulada que funciona como un abrasivo suave. Permite arrastrar la suciedad incrustada sin lijar ni desgastar el acabado del mueble.
Paso a paso: cómo limpiar las puertas de la alacena y sacar los pegotes
Para aplicar este truco casero necesitás elementos mínimos: bicarbonato de sodio, un chorrito de aceite de cocina (girasol o maíz), un cepillo de dientes viejo, detergente para platos y dos paños de microfibra.
- Despejar y ventilar: Abrí las puertas de los muebles para trabajar con comodidad y colocá un trapo viejo en el suelo o sobre la mesada para atajar cualquier resto de pasta que caiga.
- Preparar la pasta desengrasante: En una compotera o recipiente chico, mezclá dos partes de bicarbonato de sodio por una parte de aceite vegetal hasta formar una consistencia similar a la de una pasta dental espesa.
- Frotar con el cepillo de dientes: Untá el cepillo en la pasta y aplicalo sobre las zonas críticas: el contorno de los tiradores, los cantos de las puertas y las esquinas donde el trapo no llega. Hacé movimientos circulares suaves; vas a ver cómo la grasa amarilla se empieza a desprender en pelotitas oscuras.
- Retirar el exceso: Con un paño de microfibra apenas humedecido en agua tibia, retirá toda la pasta con la suciedad acumulada.
- El toque final con detergente: Para que no quede ningún rastro aceitoso sobre la superficie, humedecé otro trapo limpio con agua tibia y unas gotas de detergente desengrasante. Pasalo por toda la puerta y enjuagá.
- Secado a fondo: Secá de inmediato con un repasador limpio. Dejar la superficie seca es clave para que los muebles de madera o aglomerado no absorban humedad.
El truco del vinagre para desinfectar el interior de la alacena y repeler plagas
Una vez que el exterior quedó reluciente, conviene aprovechar la jornada para hacer una limpieza profunda del interior de los estantes, donde suelen juntarse migas, polvillo y restos de harina que atraen polillas y gorgojos.
- Aspirar y desinfectar con vinagre blanco: Retirá todos los paquetes de comida, pasá la aspiradora de mano para levantar restos secos y limpiá las tablas con un rociador de partes iguales de vinagre blanco y agua tibia. El vinagre elimina olores a encierro, corta bacterias y previene la aparición de moho en las esquinas oscuras.
- Dejar ventilar: Mantené las puertas abiertas durante una hora para que la madera se seque por completo antes de volver a guardar los comestibles.
- Guardado hermético: Pasá fideos, arroz, legumbres y harinas a frascos de vidrio o plástico con cierre hermético. Las bolsas abiertas cerradas con broches son el acceso principal para los insectos de la despensa.
- Repelente natural con laurel y clavo de olor: Colocá dos o tres hojas secas de laurel y unos pocos clavos de olor en los rincones de los estantes. Los aceites esenciales de estas especias actúan como un repelente natural contra gorgojos, hormigas y polillas sin dejar químicos en contacto con los alimentos.
En pocas palabras
- Grasa pegada: Se forma una película pegajosa y amarillenta en las alacenas por el uso diario de la cocina.
- Truco casero: Mezclar bicarbonato de sodio con aceite vegetal ablanda y remueve la grasa rebelde sin dañar los muebles.
- Limpieza interior: Desinfectar las alacenas con vinagre blanco y usar recipientes herméticos previene plagas y mantiene la higiene.