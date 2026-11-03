La llamativa decisión de Otamendi con el banderín que le regaló Paredes en la caída de River ante Boca

Arouxet también contó que ya había coincidido con el jugador riverplatense durante distintos encuentros de la Selección Argentina y destacó su buena predisposición. "Laburé con Otamendi en varios partidos de la Selección. Es un tipazo, creo que es parte del folclore. ¿Qué va a hacer un hincha de River guardándose algo de Boca?".

Otamendi la pasó mal en el Superclásico.

Debutaría un juvenil en River

El entrenador de River, Leonardo Ponzio, convocará al juvenil Felipe Esquivel para el partido ante Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura. El mediocampista de la Reserva tiene 18 años y puede jugar de extremo por ambas bandas o por los costados.

River tiene varias bajas para el duelo ante el Tiburón en Mar del Plata: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes fueron expulsados; y Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza, quienes arrastran desgarros. Además Fausto Vera será evaluado en las próximas horas.