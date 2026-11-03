La llamativa decisión de Otamendi con el banderín que le regaló Paredes en la caída de River ante Boca

El capitán de River Nicolás Otamendi tomó un gesto llamativa. El defensor millonario tomó decisión con el banderín que le regaló el volante de Boca Leandro Paredes antes del Superclásico.
El capitán de River Nicolás Otamendi tomó una llamativa decisión con el banderín que le regaló el volante de Boca Leandro Paredes en el Superclásico
El capitán de River Nicolás Otamendi tomó un gesto llamativa. El defensor millonario tomó decisión con el banderín que le regaló el volante de Boca Leandro Paredes antes del Superclásico.
Como parte del protocolo previo al encuentro, los capitanes siempre intercambian los banderines de sus equipos, pero el defensor de River decidió no conservar el del Xeneize y se lo regaló a un fotógrafo que estaba trabajando en La Bombonera.
El fotógrafo Andrés Arouxet contó que el defensor millonario le hizo el obsequio. Otamendi le habría dicho: "Tomá, no lo quiero". Luego el fotoperiodista compartió una imagen del banderín en sus redes sociales y dijo: "Gracias Ota por el banderín, vos no lo quisiste, para mí es un gran recuerdo de otro clásico ganado".
Arouxet también contó que ya había coincidido con el jugador riverplatense durante distintos encuentros de la Selección Argentina y destacó su buena predisposición. "Laburé con Otamendi en varios partidos de la Selección. Es un tipazo, creo que es parte del folclore. ¿Qué va a hacer un hincha de River guardándose algo de Boca?".
El entrenador de River, Leonardo Ponzio, convocará al juvenil Felipe Esquivel para el partido ante Aldosivi por la última fecha del Torneo Clausura. El mediocampista de la Reserva tiene 18 años y puede jugar de extremo por ambas bandas o por los costados.
River tiene varias bajas para el duelo ante el Tiburón en Mar del Plata: Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, quienes fueron expulsados; y Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza, quienes arrastran desgarros. Además Fausto Vera será evaluado en las próximas horas.