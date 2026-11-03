River ya no tiene posibilidades matemáticas de clasificar a la Copa Libertadores 2027 a través de la tabla anual. El triunfo de Independiente Rivadavia sobre Banfield por 3 a 1 de este lunes, en el cierre de la fecha 15 del Torneo Clausura, dejó sin chances al equipo millonario.
¿River sin Libertadores por culpa de Independiente Rivadavia?
Tras el triunfo de Independiente Rivadavia sobre Banfield, River se quedó sin chances matemáticas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027 por medio de la tabla anual
River, el equipo orientado por Leonardo Ponzio, que viene de jugar muy mal en el Superclásico y de ser perjudicado por el árbitro Nicolás Ramírez, tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027.
Esta competencia sería apenas un premio consuelo para River si vuelve a quedarse sin jugar la Libertadores. El Millo estaría afuera del certamen continental más importante de Sudamérica por segundo año consecutivo. El elenco de Núñez la11 años que inició Marcelo Gallardo como entrenador en 2015 y la cerró el mismo Muñeco una década después, en 2025. Un período de gloria eterna, repleto de títulos que incluyeron la Libertadores 2015 y la 2018 en la final contra Boca en Madrid.
A River le queda una posibilidad de acceder a la Copa Libertadores 2027
Al Millonario le queda una sola carta disponible para acceder al máximo torneo continental, que es la de salir campeón del Torneo Clausura 2026.
River, que ya aseguró un lugar en los playoffs, este jueves a las 15 visitará al descendido Aldosivi buscando una victoria para acomodarse lo mejor posible en la llave de octavos.