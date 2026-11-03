¿River sin Libertadores por culpa de Independiente Rivadavia?

River, el equipo orientado por Leonardo Ponzio, que viene de jugar muy mal en el Superclásico y de ser perjudicado por el árbitro Nicolás Ramírez, tiene asegurada su participación en la Copa Sudamericana 2027.

River la pasó muy mal en La Bombonera.

Esta competencia sería apenas un premio consuelo para River si vuelve a quedarse sin jugar la Libertadores. El Millo estaría afuera del certamen continental más importante de Sudamérica por segundo año consecutivo. El elenco de Núñez la11 años que inició Marcelo Gallardo como entrenador en 2015 y la cerró el mismo Muñeco una década después, en 2025. Un período de gloria eterna, repleto de títulos que incluyeron la Libertadores 2015 y la 2018 en la final contra Boca en Madrid.