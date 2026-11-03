River y las consecuencias del Superclásico: su lugar en los playoffs y el único camino a la Copa Libertadores 2027

River ya no puede terminar más arriba porque está a 5 puntos de Gimnasia La Plata, pero si podría terminar más abajo porque solo supera por diferencia de gol a Belgrano y Barracas Central, además de tener solo un punto más que Independiente Rivadavia y dos más que Sarmiento.

Un solo camino a la Copa Libertadores 2027

En la tabla anual River quedó 8vo con 52 puntos y aunque su lugar en la Copa Sudamericana 2027 ya no corre riesgo es virtualmente imposible que llegue por esta vía a la Copa Libertadores del año que viene, su gran objetivo.

Como máximo el conjunto de Núñez puede terminar 6to en la tabla anual por lo que su único camino a la edición 2027 del máximo torneo continental es ser campeón del Clausura y para eso deberá superar 4 instancias de playoffs, nada menos.