River y las consecuencias del Superclásico: su lugar en los playoffs y el único camino a la Copa Libertadores 2027

Tras perder el Superclásico con Boca, y de completarse la fecha 15, River afronta el cierre de una temporada negativa con el pasaje asegurado a los playoffs del Torneo Clausura y sin margen de error si quiere jugar la Copa Libertadores 2027.
Tras perder el Superclásico con Boca River afronta el cierre de una temporada negativa con el pasaje a los playoffs y sin margen de error si quiere jugar la Copa Libertadores 2027.
Tras perder el Superclásico con Boca, y de completarse la fecha 15, River afronta el cierre de una temporada negativa con el pasaje asegurado a los playoffs del Torneo Clausura y sin margen de error si quiere jugar la Copa Libertadores 2027.
Con las bajas de Juan Cruz Meza, lesionado, y de los seguramente sancionados Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, Leonardo Ponzio deberá rearmar el equipo para visitar al ya descendido Aldosivi el jueves 5 a las 15, en Mar del Plata.
En ese partido el conjunto Millonario debe ganar para sostener el 4to puesto y la correspondiente localía en los octavos de final del Torneo Clausura para los que ya tiene la clasificación asegurada.
River ya no puede terminar más arriba porque está a 5 puntos de Gimnasia La Plata, pero si podría terminar más abajo porque solo supera por diferencia de gol a Belgrano y Barracas Central, además de tener solo un punto más que Independiente Rivadavia y dos más que Sarmiento.
En la tabla anual River quedó 8vo con 52 puntos y aunque su lugar en la Copa Sudamericana 2027 ya no corre riesgo es virtualmente imposible que llegue por esta vía a la Copa Libertadores del año que viene, su gran objetivo.
Como máximo el conjunto de Núñez puede terminar 6to en la tabla anual por lo que su único camino a la edición 2027 del máximo torneo continental es ser campeón del Clausura y para eso deberá superar 4 instancias de playoffs, nada menos.