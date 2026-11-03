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River y las consecuencias del Superclásico: su lugar en los playoffs y el único camino a la Copa Libertadores 2027

Tras perder el Superclásico con Boca River afronta el cierre de una temporada negativa con el pasaje a los playoffs y sin margen de error si quiere jugar la Copa Libertadores 2027.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
Ponzio deberá rearmar el equipo.

Ponzio deberá rearmar el equipo.

Tras perder el Superclásico con Boca, y de completarse la fecha 15, River afronta el cierre de una temporada negativa con el pasaje asegurado a los playoffs del Torneo Clausura y sin margen de error si quiere jugar la Copa Libertadores 2027.

Con las bajas de Juan Cruz Meza, lesionado, y de los seguramente sancionados Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta, Leonardo Ponzio deberá rearmar el equipo para visitar al ya descendido Aldosivi el jueves 5 a las 15, en Mar del Plata.

Acuña fue de lo mejor de River en el Superclásico ante Boca.

Acuña fue de lo mejor de River en el Superclásico ante Boca.

En ese partido el conjunto Millonario debe ganar para sostener el 4to puesto y la correspondiente localía en los octavos de final del Torneo Clausura para los que ya tiene la clasificación asegurada.

River ya no puede terminar más arriba porque está a 5 puntos de Gimnasia La Plata, pero si podría terminar más abajo porque solo supera por diferencia de gol a Belgrano y Barracas Central, además de tener solo un punto más que Independiente Rivadavia y dos más que Sarmiento.

Un solo camino a la Copa Libertadores 2027

En la tabla anual River quedó 8vo con 52 puntos y aunque su lugar en la Copa Sudamericana 2027 ya no corre riesgo es virtualmente imposible que llegue por esta vía a la Copa Libertadores del año que viene, su gran objetivo.

Como máximo el conjunto de Núñez puede terminar 6to en la tabla anual por lo que su único camino a la edición 2027 del máximo torneo continental es ser campeón del Clausura y para eso deberá superar 4 instancias de playoffs, nada menos.

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