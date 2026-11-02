Los hinchas de Independiente Rivadavia ya piensan en el clásico ante Gimnasia y Esgrima

El duelo del próximo viernes marcará el regreso del clásico al Víctor Legrotaglie tras 4 años (22 de octubre de 2022) cuando el Lobo ganó 1 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. A independiente Rivadavia lo dirigía Gabriel Gómez y el Lobo era orientado por Luca Marcogiuseppe.

Nuevo capítulo del documental de Independiente Rivadavia

Antes del partido, en la pantalla del estadio Bautista Gargantini, los hinchas locales pudieron disfrutar el capítulo 3 de Del Parque Vengo la serie documental del club.

“DEL PARQUE VENGO” | CAPÍTULO 3 HOY, 19:30 HSExclusivamente en la pantalla gigante de la Catedral.¡LLEGÁ TEMPRANO! ESTA HISTORIA LA REVIVIMOS JUNTOS https://t.co/QoqeEGTuCQ — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) November 2, 2026

Con imágenes de la participación histórica de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores y testimonios de jugadores y dirigentes los hinchas disfrutaron antes del que puede ser su último partido como local en el año.

Obras en el Gargantini

En la previa del que posiblemente será su último partido como local en la temporada 2026, Independiente Rivadavia reveló las obras y reformas realizadas en el estadio Bautista Gargantini donde este lunes recibió a Banfield.

"SEGUIMOS TRANSFORMANDO NUESTRA CASA. El Bautista Gargantini continúa creciendo", indicaron las redes sociales del club del Parque acompañando un video con las reformas realizadas en la zona de vestuarios.