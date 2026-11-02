Los hinchas de Independiente Rivadavia ya piensan en el clásico ante Gimnasia y Esgrima

Independiente Rivadavia y su gente recibieron a Banfield en el último partido de la Lepra como local de la fase regular del Torneo Clausura 2026.
Los hinchas Independiente Rivadavia asistieron al Bautista Gargantini para recibir Banfield, pero con la cabeza puesta en el clásico con Gimnasia y Esgrima en la última fecha del Clausura
Independiente Rivadavia y su gente recibieron a Banfield en el último partido de la Lepra como local de la fase regular del Torneo Clausura 2026.
Pero más allá del encuentro frente al Taladro los hinchas Leprosos empezaron a palpitar el clásico con Gimnasia y Esgrima que se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie por la fecha 16, la última de la fase regular.
Los simpatizantes de Independiente Rivadavia esperan el último partido del torneo y aunque no podrán asistir al Víctor Legrotaglie lo esperan con gran expectativa y con el lindo recuerdo de la goleada por 5 a 1 en el Gargantini el pasado 26 de abril.
El duelo del próximo viernes marcará el regreso del clásico al Víctor Legrotaglie tras 4 años (22 de octubre de 2022) cuando el Lobo ganó 1 a 0 por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. A independiente Rivadavia lo dirigía Gabriel Gómez y el Lobo era orientado por Luca Marcogiuseppe.
Antes del partido, en la pantalla del estadio Bautista Gargantini, los hinchas locales pudieron disfrutar el capítulo 3 de Del Parque Vengo la serie documental del club.
Con imágenes de la participación histórica de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores y testimonios de jugadores y dirigentes los hinchas disfrutaron antes del que puede ser su último partido como local en el año.
En la previa del que posiblemente será su último partido como local en la temporada 2026, Independiente Rivadavia reveló las obras y reformas realizadas en el estadio Bautista Gargantini donde este lunes recibió a Banfield.
"SEGUIMOS TRANSFORMANDO NUESTRA CASA. El Bautista Gargantini continúa creciendo", indicaron las redes sociales del club del Parque acompañando un video con las reformas realizadas en la zona de vestuarios.