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Duran el doble de tiempo: las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

El agua fría ayuda a cuidar tus prendas de ropa lo que la convierte en la mejor opción para varios tipos de lavado comunes

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Duran el doble de tiempo: las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

Duran el doble de tiempo: las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

La prendas de tela, sea ropa, sábanas o toallones se lavan cotidianamente y muchas personas tienen sus trucos para hacerlo. Algunos solo usan jabón, otros lo hacen a mano y otros lavan con agua fría o caliente. Sin embargo, pocas saben que en realidad el agua caliente deteriora la ropa y que la fría mejora su vida útil.

Cuáles son las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

Al lavar la ropa hay que saber algunos trucos para que la tela dure mucho m&aacute;s tiempo.

Al lavar la ropa hay que saber algunos trucos para que la tela dure mucho más tiempo.

La ropa oscura y de colores brillantes es una de las principales que se debe lavar con agua fría porque evita que se lave las tintes, minimizando el desteñido y evitando la transferencia accidental de color entre prendas. Por ejemplo debes hacerlo con los jeans.

Las telas delicadas como el encaje, la seda y el satén sufren enganches, desgarros o estiramientos con el calor y la fricción. Por lo que también conviene colocarlos dentro de una bolsa de red y lavarlos en programas con agua fría y para prendas delicadas.

Por otro lado, la ropa deportiva hace que la exposición continua a altas temperaturas debilite la elasticidad y deforme la prenda. Entonces, el agua fría y los ciclos suaves protegen estas fibras flexibles.

Para cuidar la ropa, hay al menos 7 tipos de prendas que se deben lavar con agua fr&iacute;a.

Para cuidar la ropa, hay al menos 7 tipos de prendas que se deben lavar con agua fría.

Las mallas de verano son sumamente sensible al calor, lo que puede provocar que se estiren, pierdan ajuste o se formen pelotitas. Por eso, el agua fría cuida tanto la forma como el color.

Por último y no menos importante hay que lavar con agua fría las prendas de punto y lana para que no se deformen y también la ropa con manchas no tratadas porque el calor fija permanentemente ciertas manchas.

Beneficios de lavar la ropa con agua fría

  • Lavar con agua fría permite conservar la calidad de las telas.
  • Cuida las fibras delicadas.
  • Evita que las prendas elásticas pierdan su ajuste original.
  • Los jabones están formulados para actuar con eficacia a bajas temperaturas.
  • Este hábito reduce considerablemente el consumo de electricidad.

En pocas palabras

  • Agua fría: conserva la calidad y durabilidad de las prendas, cuidando colores y fibras delicadas.
  • Prendas específicas: ideal para ropa oscura, de colores brillantes, telas delicadas, ropa deportiva y mallas de verano.
  • Beneficios: protege la elasticidad, evita deformaciones y ahorra energía al reducir el consumo eléctrico.
Resumen generado por Thinkindot AI

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