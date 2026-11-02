Duran el doble de tiempo: las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

Cuáles son las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

Al lavar la ropa hay que saber algunos trucos para que la tela dure mucho más tiempo.

La ropa oscura y de colores brillantes es una de las principales que se debe lavar con agua fría porque evita que se lave las tintes, minimizando el desteñido y evitando la transferencia accidental de color entre prendas. Por ejemplo debes hacerlo con los jeans.

Las telas delicadas como el encaje, la seda y el satén sufren enganches, desgarros o estiramientos con el calor y la fricción. Por lo que también conviene colocarlos dentro de una bolsa de red y lavarlos en programas con agua fría y para prendas delicadas.