Duran el doble de tiempo: las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría

La prendas de tela, sea ropa, sábanas o toallones se lavan cotidianamente y muchas personas tienen sus trucos para hacerlo. Algunos solo usan jabón, otros lo hacen a mano y otros lavan con agua fría o caliente. Sin embargo, pocas saben que en realidad el agua caliente deteriora la ropa y que la fría mejora su vida útil.
Cuáles son las prendas de ropa que se lavan mejor con agua fría
La ropa oscura y de colores brillantes es una de las principales que se debe lavar con agua fría porque evita que se lave las tintes, minimizando el desteñido y evitando la transferencia accidental de color entre prendas. Por ejemplo debes hacerlo con los jeans.
Las telas delicadas como el encaje, la seda y el satén sufren enganches, desgarros o estiramientos con el calor y la fricción. Por lo que también conviene colocarlos dentro de una bolsa de red y lavarlos en programas con agua fría y para prendas delicadas.
Por otro lado, la ropa deportiva hace que la exposición continua a altas temperaturas debilite la elasticidad y deforme la prenda. Entonces, el agua fría y los ciclos suaves protegen estas fibras flexibles.
Las mallas de verano son sumamente sensible al calor, lo que puede provocar que se estiren, pierdan ajuste o se formen pelotitas. Por eso, el agua fría cuida tanto la forma como el color.
Por último y no menos importante hay que lavar con agua fría las prendas de punto y lana para que no se deformen y también la ropa con manchas no tratadas porque el calor fija permanentemente ciertas manchas.
Beneficios de lavar la ropa con agua fría
- Lavar con agua fría permite conservar la calidad de las telas.
- Cuida las fibras delicadas.
- Evita que las prendas elásticas pierdan su ajuste original.
- Los jabones están formulados para actuar con eficacia a bajas temperaturas.
- Este hábito reduce considerablemente el consumo de electricidad.
En pocas palabras
- Agua fría: conserva la calidad y durabilidad de las prendas, cuidando colores y fibras delicadas.
- Prendas específicas: ideal para ropa oscura, de colores brillantes, telas delicadas, ropa deportiva y mallas de verano.
- Beneficios: protege la elasticidad, evita deformaciones y ahorra energía al reducir el consumo eléctrico.