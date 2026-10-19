Cuántas cucharadas de suavizante se necesitan para hacer un perfume de hotel en casa

Existe un truco casero muy fácil de preparar que se volvió viral por su eficacia para transformar la atmósfera de cualquier ambiente usando ingredientes cotidianos. La clave del éxito de este perfume radica en lograr la proporción adecuada para que el aroma sea perdurable sin resultar empalagoso ni manchar las telas.

Este perfume para casa puede prepararse en pocos minutos.

La medida exacta: cuántas cucharadas de suavizante se necesitan

Para elaborar este aromatizante casero y lograr que tu casa adquiera la fragancia distintiva de un hotel, los especialistas en limpieza y organización del hogar recomiendan utilizar 3 cucharadas soperas de suavizante para ropa por cada 500 ml de agua tibia.