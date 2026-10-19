Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones en la semana del 19 al 23 de octubre

Todos los montos depositados durante este mes cuentan con el reajuste automático del 1,66%, un porcentaje determinado por la inflación registrada en agosto (1,7%) y aplicado con el cálculo exacto de dos decimales previsto por la ley de movilidad.

Cronograma completo: semana del 19 al 23 de octubre

A continuación, el detalle de las fechas de cobro asignadas para cada una de las prestaciones sociales durante esta semana: