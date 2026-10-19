La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pone en marcha una nueva semana de acreditaciones para octubre de 2026. Entre el lunes 19 y el viernes 23, se habilitarán los pagos para un importante grupo de beneficiarios, siguiendo el esquema organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Calendario de pagos de ANSES: quiénes cobran jubilaciones, AUH y asignaciones en la semana del 19 al 23 de octubre
El organismo previsional avanza con la entrega de haberes correspondientes a la segunda quincena del mes. Conocé el cronograma exacto para jubilados, Asignación Universal por Hijo, AUE, Prestación por Desempleo y otras asistencias sociales
Todos los montos depositados durante este mes cuentan con el reajuste automático del 1,66%, un porcentaje determinado por la inflación registrada en agosto (1,7%) y aplicado con el cálculo exacto de dos decimales previsto por la ley de movilidad.
Cronograma completo: semana del 19 al 23 de octubre
A continuación, el detalle de las fechas de cobro asignadas para cada una de las prestaciones sociales durante esta semana:
Jubilaciones y pensiones que NO superan el haber mínimo
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
Jubilaciones y pensiones que SUPERAN el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar (SUAF)
- DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre.
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminados en 5: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 6: martes 20 de octubre.
- DNI terminados en 7: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminados en 8: jueves 22 de octubre.
- DNI terminados en 9: viernes 23 de octubre.
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 19 de octubre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 20 de octubre.
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 22 de octubre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 23 de octubre.
Asignaciones de Pago Único y Pensiones No Contributivas
Para este tipo de prestaciones, el organismo previsional habilita una ventana de pago extendida que no depende de un día específico por DNI, sino que se cobra en cualquier momento dentro de las siguientes fechas:
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción): disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.
- Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): disponibles para todas las terminaciones de documento desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre.
El paso a paso para saber si te corresponde cobrar una prestación
Si tenés dudas sobre tu situación o querés corroborar tu lugar y fecha de cobro, la ANSES cuenta con una herramienta digital de acceso rápido y sencillo:
- Ingresá a la página oficial de la ANSES.
- Completá el formulario de consultas ingresando tu número de CUIL o de beneficio.
- Hacé clic en el botón "Consulta".
- Automáticamente, el sistema te informará si te corresponde alguna asistencia y detallará el lugar físico y el rango de fechas en las que podés extraer el dinero.
En pocas palabras
- ANSES: Inicia pagos de la segunda quincena de octubre con reajuste del 1,66%.
- Cronograma: Jubilados, AUH, AUE y otras asignaciones cobran del 19 al 23 de octubre según DNI.
- Consulta: Se puede verificar fecha y lugar de cobro en la web oficial de la ANSES.