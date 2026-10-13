Cuántas cucharadas de vodka se necesitan para que tu casa huela como un hotel 5 estrellas

Evita que la mezcla se vuelva rancia y ayuda a que los aceites esenciales se diluyan de forma homogénea con el agua sin alterar las notas de perfume.

Pero, ¿cuál es la medida exacta? La fórmula química infalible indica que se necesitan exactamente 2 cucharadas de vodka por cada taza de agua destilada. Esta proporción exacta permite que el aroma fluya y se mantenga en los ambientes durante horas.

Paso a paso: cómo preparar el perfume casero

En el recipiente atomizador, vierte primero las 2 cucharadas de vodka. Añade las gotas del aceite esencial elegido y mezcla suavemente para que los aceites se disuelvan en el alcohol. Incorpora la taza de agua, cierra el envase y agítalo enérgicamente antes de cada uso.

El gran truco para que el perfume perdure por días en tu casa no es pulverizarlo directamente al aire, sino aplicarlo de manera sutil sobre los textiles.

Rociar cortinas, almohadones, alfombras y colchas permite que las fibras retengan las moléculas del aroma y las vayan liberando gradualmente con el movimiento de las corrientes de aire, y que esta sencilla creación dure mucho más de lo que tenías previsto.