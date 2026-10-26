Nicole Kidman arrasa con la comedia romántica más vista de Netflix

Brooke y Chris descubren una química innegable que desencadena una serie de situaciones cómicas y emotivas. La sinopsis oficial de Netflix describe esta comedia romántica como una exploración multigeneracional de las complicaciones del amor, el sexo y la identidad.

La historia muestra cómo Zara, interpretada por Joey King, navega por el torbellino emocional que surge cuando su madre, Brooke (Nicole Kidman), se enamora de su exjefe, Chris (Zac Efron).

La relación inesperada entre Brooke y Chris no solo desafía a Zara sino que también genera situaciones hilarantes mientras Chris intenta cortejar a la incrédula madre de su exasistente.

Asimismo, la película promete risas, lágrimas y reflexiones sobre las relaciones modernas y los vínculos familiares.

Netflix: reparto de la película Un asunto familiar

Nicole Kidman es Brooke Harwood

Zac Efron es Chris Cole

Joey King es Zara Ford

Liza Koshy es Eugenie

Kathy Bates es Leila Ford

Tráiler de la película Un asunto familiar

Dónde ver la película Un asunto familiar, según la zona geográfica