Netflix y Nicole Kidman arrasan con la comedia romántica más vista del mundo, una historia de amor que también te hará reír, se trata de Un asunto familiar.
Nicole Kidman arrasa con la comedia romántica más vista de Netflix
Netflix y Nicole Kidman arrasan con la comedia romántica más vista del mundo, una historia de amor que también te hará reír
Un asunto familiar, es una cinta de amor protagonizada por tres rostros reconocidos que promete enamorar y hacer reír a sus espectadores.
Netflix: de qué trata la película Un asunto familiar
La trama de Un asunto familiar se centra en Zara Ford, quien, tras dejar su trabajo como asistente personal del galán de Hollywood Chris Cole, sin querer prepara el escenario para un encuentro casual entre él y su madre, Brooke Harwood.
Brooke y Chris descubren una química innegable que desencadena una serie de situaciones cómicas y emotivas. La sinopsis oficial de Netflix describe esta comedia romántica como una exploración multigeneracional de las complicaciones del amor, el sexo y la identidad.
La historia muestra cómo Zara, interpretada por Joey King, navega por el torbellino emocional que surge cuando su madre, Brooke (Nicole Kidman), se enamora de su exjefe, Chris (Zac Efron).
La relación inesperada entre Brooke y Chris no solo desafía a Zara sino que también genera situaciones hilarantes mientras Chris intenta cortejar a la incrédula madre de su exasistente.
Asimismo, la película promete risas, lágrimas y reflexiones sobre las relaciones modernas y los vínculos familiares.
Netflix: reparto de la película Un asunto familiar
- Nicole Kidman es Brooke Harwood
- Zac Efron es Chris Cole
- Joey King es Zara Ford
- Liza Koshy es Eugenie
- Kathy Bates es Leila Ford
Tráiler de la película Un asunto familiar
Dónde ver la película Un asunto familiar, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
- España: la película Un asunto familiar se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix y Nicole Kidman: la plataforma y la actriz lideran el ranking de la comedia romántica mundial.
- Un asunto familiar: la película narra la inesperada relación entre una madre y el exjefe de su hija.
- Reparto estelar: la cinta cuenta con las actuaciones de Nicole Kidman, Zac Efron y Joey King.