Durante años, las mesas ratonas fueron protagonistas indiscutidas de la decoración de las salas. Ubicadas frente al sillón, servían como apoyo para bebidas, libros y objetos decorativos. Sin embargo, las nuevas tendencias en diseño de interiores están modificando la manera de organizar estos espacios y apuestan por alternativas más originales, funcionales y elegantes.
Fin del reinado de las mesas ratonas: estas son las 4 nuevas tendencias en decoración para salas sofisticadas
Quienes ya estás agotados de tener mesas ratonas en la sala, podrán optar por estas tendencias en decoración
Las mesas ratonas tienen los días contados: estas son las tendencias que llegan para reemplazarlas
Mesas auxiliares de diferentes alturas
Una de las alternativas más elegidas son las mesas auxiliares pequeñas que pueden distribuirse alrededor de los sillones. A diferencia de la tradicional mesa ratona central, permiten aprovechar distintos rincones y ofrecen superficies de apoyo adicionales.
Los modelos de madera, metal o piedra natural aportan un toque moderno y elegante. Además, combinar dos o tres mesas de diferentes alturas permite crear una composición dinámica sin recargar el ambiente.
Pufs y otomanas multifuncionales
Los pufs y las otomanas también se posicionan entre las tendencias de decoración para salas sofisticadas. Su principal ventaja es que cumplen diferentes funciones: pueden utilizarse como asiento adicional, reposapiés o superficie de apoyo cuando se incorpora una bandeja.
Los diseños tapizados en lino, terciopelo o cuero sintético permiten sumar textura y calidez. Para conseguir un resultado elegante, conviene elegir tonos neutros como beige, gris, arena o marrón.
Bancos decorativos de diseño
Otra propuesta consiste en incorporar bancos bajos frente al sillón o junto a una pared. Los modelos de madera maciza, mármol o estructuras metálicas aportan carácter y permiten aprovechar mejor los metros disponibles.
Además de funcionar como apoyo para libros y accesorios, algunos diseños incluyen compartimentos de almacenamiento. Esta característica resulta especialmente útil para mantener el orden en salas pequeñas.
Mesas escultóricas y piezas orgánicas
Las formas curvas y los muebles con apariencia artística son otra de las grandes apuestas del interiorismo. Las piezas escultóricas, fabricadas en madera, piedra o materiales naturales, se convierten en protagonistas visuales y reemplazan la estética tradicional de las mesas ratonas.
Los diseños circulares, irregulares y de líneas suaves ayudan a crear ambientes contemporáneos y sofisticados.
Estas cuatro tendencias demuestran que renovar la sala no significa incorporar más muebles, sino elegir piezas que combinen funcionalidad, diseño y personalidad. La clave está en mantener el equilibrio entre los materiales, las proporciones y los colores para conseguir un espacio cómodo y visualmente armonioso.