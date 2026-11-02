Fin del reinado de las mesas ratonas: estas son las 4 nuevas tendencias en decoración para salas sofisticadas

Los modelos de madera, metal o piedra natural aportan un toque moderno y elegante. Además, combinar dos o tres mesas de diferentes alturas permite crear una composición dinámica sin recargar el ambiente.

La mesa ratona pasó de moda: estas son las nuevas tendencias en decoración.

Pufs y otomanas multifuncionales

Los pufs y las otomanas también se posicionan entre las tendencias de decoración para salas sofisticadas. Su principal ventaja es que cumplen diferentes funciones: pueden utilizarse como asiento adicional, reposapiés o superficie de apoyo cuando se incorpora una bandeja.

Los diseños tapizados en lino, terciopelo o cuero sintético permiten sumar textura y calidez. Para conseguir un resultado elegante, conviene elegir tonos neutros como beige, gris, arena o marrón.

Bancos decorativos de diseño

Otra propuesta consiste en incorporar bancos bajos frente al sillón o junto a una pared. Los modelos de madera maciza, mármol o estructuras metálicas aportan carácter y permiten aprovechar mejor los metros disponibles.

Además de funcionar como apoyo para libros y accesorios, algunos diseños incluyen compartimentos de almacenamiento. Esta característica resulta especialmente útil para mantener el orden en salas pequeñas.

Las mesas ratonas tienen los días contados.

Mesas escultóricas y piezas orgánicas

Las formas curvas y los muebles con apariencia artística son otra de las grandes apuestas del interiorismo. Las piezas escultóricas, fabricadas en madera, piedra o materiales naturales, se convierten en protagonistas visuales y reemplazan la estética tradicional de las mesas ratonas.

Los diseños circulares, irregulares y de líneas suaves ayudan a crear ambientes contemporáneos y sofisticados.

Estas cuatro tendencias demuestran que renovar la sala no significa incorporar más muebles, sino elegir piezas que combinen funcionalidad, diseño y personalidad. La clave está en mantener el equilibrio entre los materiales, las proporciones y los colores para conseguir un espacio cómodo y visualmente armonioso.