Cuándo y cómo se define el Campeón de Liga 2026 entre Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors

Boca reanuda las prácticas este lunes enfocado en el partido clave ante Defensa y Justicia, en el que podría consagrarse como Campeón de Liga 2026 título que disputa con Rosario Central y Argentinos Juniors.
Boca reanuda las prácticas enfocado en el partido ante Defensa y Justicia, en el que podría consagrarse como Campeón de Liga 2026 título que disputa con Rosario Central y Argentinos Juniors.
Boca reanuda las prácticas este lunes enfocado en el partido clave ante Defensa y Justicia, en el que podría consagrarse como Campeón de Liga 2026 título que disputa con Rosario Central y Argentinos Juniors.
Aunque falta la confirmación oficial la definición del ganador de la tabla anual será el próximo sábado 7 de noviembre a las 14.30. Si ese día Boca vence al conjunto de Florencio Varela en La Bombonera, tiene altísimas probabilidades de gritar campeón y así dar el primer paso de un mes y medio vertiginoso que incluye semifinales de Copa Argentina, la final de la Copa Sudamericana y otros dos posibles campeonatos.
Sin tiempo para festejos desmedidos ni margen para la relajación, el plantel profesional de Boca retoma este lunes los entrenamientos en el predio de Ezeiza. Tras la importante victoria conseguida frente a River Plate en el Superclásico, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena reacomoda la brújula para encarar la recta final de un año en el que se mantiene como el único club argentino con vida en cuatro frentes simultáneos.
El desafío inmediato será el cruce frente a Defensa y Justicia por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Aunque la programación oficial permanece a la espera de la confirmación formal de día y horario, el compromiso en “La Bombonera” asoma con rango de final: de quedarse con la victoria, Boca se consagrará campeón del torneo local a no ser que Argentinos Juniors arrase en sus próximas presentaciones y le descuente más de 10 goles de diferencia.
En el predio xeneize reina la cautela. Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el clásico rival, buscó encauzar la euforia y mantener los pies sobre la tierra, de cara a las definiciones que se avecinan: “Hicimos un partido muy inteligente y logramos un triunfo clave para el grupo y para la gente, pero hay que mantener la calma porque todavía no hemos ganado nada. El verdadero objetivo es coronar el trabajo de todo el año con títulos”, afirmó.
El director técnico remarcó además la exigencia física y mental que afronta el plantel: “El margen de error a partir de ahora es cero. Tenemos un grupo comprometido que sabe lo que significa vestir esta camiseta en momentos donde se definen cosas importantes”.
El grupo se reincorpora al trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico para evaluar el estado físico de los titulares y preparar el choque ante el “Halcón”. La intención es no rotar piezas drásticamente para asegurar los tres puntos que otorgarían el título local y garanticen el primer lugar en la Tabla Anual.
Una vez consumada la fecha del torneo doméstico, Boca iniciará un raid eliminatorio de máxima intensidad, ya que deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre frente a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por un lugar en la gran final (donde espera Platense).
Una semana después jugará la final de la Copa Sudamericana. Será sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia, contra el equipo brasileño de Atlético Mineiro.
Ante la postergación de sus cruces de octavos de final por la final internacional, Boca disputará la fase final del torneo local entre finales de noviembre y el 12 de diciembre (con final proyectada en La Plata). De avanzar y coronarse, cerrará la temporada al disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba.
La vuelta a las prácticas marca así el punto de partida para una seguidilla que podría otorgarle al club hasta cinco estrellas en el mismo calendario deportivo.
* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia
Puede ser campeón de Liga (tabla anual), Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.