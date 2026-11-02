Cuándo y cómo se define el Campeón de Liga 2026 entre Boca, Rosario Central y Argentinos Juniors

El desafío inmediato será el cruce frente a Defensa y Justicia por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura. Aunque la programación oficial permanece a la espera de la confirmación formal de día y horario, el compromiso en “La Bombonera” asoma con rango de final: de quedarse con la victoria, Boca se consagrará campeón del torneo local a no ser que Argentinos Juniors arrase en sus próximas presentaciones y le descuente más de 10 goles de diferencia.

Como se define el Campeón de Liga

Boca tiene 60 puntos, una diferencia de gol de +22 y juega de local vs. Defensa y Justicia

tiene 60 puntos, una diferencia de gol de +22 y juega de local vs. Defensa y Justicia Rosario Central tiene 59 puntos, una diferencia de gol de +16 y juega de local vs. Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido

tiene 59 puntos, una diferencia de gol de +16 y juega de local vs. Estudiantes de Río Cuarto, ya descendido Argentinos Juniors tiene 57 puntos, una diferencia de gol de +11 y dos partidos por jugar: este lunes vs Atlético Tucumán, de visitante, y en la última fecha vs. Huracán, de local.

Boca va por todo en el cierre del 2026

En el predio xeneize reina la cautela. Arruabarrena en la conferencia de prensa posterior a la victoria sobre el clásico rival, buscó encauzar la euforia y mantener los pies sobre la tierra, de cara a las definiciones que se avecinan: “Hicimos un partido muy inteligente y logramos un triunfo clave para el grupo y para la gente, pero hay que mantener la calma porque todavía no hemos ganado nada. El verdadero objetivo es coronar el trabajo de todo el año con títulos”, afirmó.

El director técnico remarcó además la exigencia física y mental que afronta el plantel: “El margen de error a partir de ahora es cero. Tenemos un grupo comprometido que sabe lo que significa vestir esta camiseta en momentos donde se definen cosas importantes”.

Montero se consolidó en el arco xeneize.

El grupo se reincorpora al trabajo bajo las órdenes del cuerpo técnico para evaluar el estado físico de los titulares y preparar el choque ante el “Halcón”. La intención es no rotar piezas drásticamente para asegurar los tres puntos que otorgarían el título local y garanticen el primer lugar en la Tabla Anual.

Una vez consumada la fecha del torneo doméstico, Boca iniciará un raid eliminatorio de máxima intensidad, ya que deberá disputar la semifinal de la Copa Argentina el sábado 14 de noviembre frente a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por un lugar en la gran final (donde espera Platense).

Una semana después jugará la final de la Copa Sudamericana. Será sábado 21 de noviembre, en Barranquilla, Colombia, contra el equipo brasileño de Atlético Mineiro.

Ante la postergación de sus cruces de octavos de final por la final internacional, Boca disputará la fase final del torneo local entre finales de noviembre y el 12 de diciembre (con final proyectada en La Plata). De avanzar y coronarse, cerrará la temporada al disputar el Trofeo de Campeones frente a Belgrano de Córdoba.

La vuelta a las prácticas marca así el punto de partida para una seguidilla que podría otorgarle al club hasta cinco estrellas en el mismo calendario deportivo.

El potencial cronograma de partidos de Boca en lo que queda del 2026 *

7/11 vs Defensa y Justicia (L) Torneo Clausura

14/11 vs. Banfield (Mendoza) Copa Argentina

21/11 a las 19 (Barranquilla) vs. Atlético Mineiro

25/11 Octavos de final Torneo Clausura (rival y localía a confirmar)

29/11 Cuartos de final Torneo Clausura *

2/12 Final Copa Argentina *

6/12 Semifinal Torneo Clausura *

9/12 Final (La Plata) Torneo Clausura *

16/12 Final (Córdoba) Trofeo de Campeones *

* Aún debe clasificarse para disputar esa instancia

Puede ser campeón de Liga (tabla anual), Copa Sudamericana, Copa Argentina, Torneo Clausura y Trofeo de Campeones.