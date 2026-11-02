Darío Franco y el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia: "Es el partido del año"

Se viene un cierre de la fase regular apasionante entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia que protagonizarán el clásico por la fecha 16, última del Torneo Clausura 2026.
Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, palpitó el choque que se viene con Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie.
Se viene un cierre de la fase regular apasionante entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia que protagonizarán el clásico por la fecha 16, última del Torneo Clausura 2026.
Todo indica que el duelo será este viernes 6 a las 18, en el estadio Víctor Legrotaglie, y tras el empate ante Lanús como visitante, Darío Franco aseguró que ambos equipos se juegan mucho y dejó expuesto todo su optimismo en conseguir una victoria.
Darío Franco fue claro al referirse a lo que bien puede ser una revancha de la goleada 5 a 1 en el Gargantini por el Torneo Apertura y reconoció: "Nos jugamos mucho. Es el partido del año, un encuentro que queremos ganar para darle una alegría a nuestros hinchas que se la merecen".
"Si ganamos eso nos permitirá asegurar un lugar en los playoffs, por eso vamos a salir a ganar el partido más importante del año para clasificarnos. Sería el broche de oro para cerrar un grandísimo año y estos jugadores se lo merecen", afirmó el DT.
"Estoy feliz de dirigir a este equipo y muy agradecido a los jugadores. El primer objetivo era mantenerse en la categoría y lo logramos varias fechas antes, ahora queremos cumplir la meta de clasificar a octavos de final", resaltó Franco.
Sobre la igualdad 1 a 1 ante Lanús el entrenador opinó: “No era justo perder el partido, pero rescato la reacción. Habíamos hecho un buen primer tiempo, parejo y sin situaciones claras".
"En el entretiempo tuvimos una charla con los jugadores y en el segundo tiempo tuvieron una gran reacción, mostraron otra cara y fueron muy buenos esos últimos 45 minutos. Realmente no merecíamos perder el partido y el empate es totalmente justo" dijo Franco quien llegó a los 20 partidos dirigiendo a Gimnasia y Esgrima entre el Torneo Apertura y Clausura. El saldo indica que ganó 9 partidos, perdió 7 y empató 4.