Darío Franco y el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia: "Es el partido del año"

"Si ganamos eso nos permitirá asegurar un lugar en los playoffs, por eso vamos a salir a ganar el partido más importante del año para clasificarnos. Sería el broche de oro para cerrar un grandísimo año y estos jugadores se lo merecen", afirmó el DT.

"Estoy feliz de dirigir a este equipo y muy agradecido a los jugadores. El primer objetivo era mantenerse en la categoría y lo logramos varias fechas antes, ahora queremos cumplir la meta de clasificar a octavos de final", resaltó Franco.

El análisis del empate ante Lanús

Sobre la igualdad 1 a 1 ante Lanús el entrenador opinó: “No era justo perder el partido, pero rescato la reacción. Habíamos hecho un buen primer tiempo, parejo y sin situaciones claras".

El Lobo logró un empate valioso ante Lanús, como visitante en la antesala de lo que será el clásico con Independiente Rivadavia.

"En el entretiempo tuvimos una charla con los jugadores y en el segundo tiempo tuvieron una gran reacción, mostraron otra cara y fueron muy buenos esos últimos 45 minutos. Realmente no merecíamos perder el partido y el empate es totalmente justo" dijo Franco quien llegó a los 20 partidos dirigiendo a Gimnasia y Esgrima entre el Torneo Apertura y Clausura. El saldo indica que ganó 9 partidos, perdió 7 y empató 4.

Los 20 partidos de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima