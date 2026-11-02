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Darío Franco y el clásico entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia: "Es el partido del año"

Darío Franco, entrenador de Gimnasia y Esgrima, palpitó el choque que se viene con Independiente Rivadavia en el estadio Víctor Legrotaglie.

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, palpitó el clásico ante Independiente Rivadavia.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima, palpitó el clásico ante Independiente Rivadavia.

Se viene un cierre de la fase regular apasionante entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia que protagonizarán el clásico por la fecha 16, última del Torneo Clausura 2026.

Todo indica que el duelo será este viernes 6 a las 18, en el estadio Víctor Legrotaglie, y tras el empate ante Lanús como visitante, Darío Franco aseguró que ambos equipos se juegan mucho y dejó expuesto todo su optimismo en conseguir una victoria.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se volverán a ver las caras en Primera. En esta ocasión será en el Víctor Legrotaglie por la última fecha del Torneo Clausura.

Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia se volverán a ver las caras en Primera. En esta ocasión será en el Víctor Legrotaglie por la última fecha del Torneo Clausura.

Franco y el partido entre Gimnasia y Esgrima e Independiente Rivadavia

Darío Franco fue claro al referirse a lo que bien puede ser una revancha de la goleada 5 a 1 en el Gargantini por el Torneo Apertura y reconoció: "Nos jugamos mucho. Es el partido del año, un encuentro que queremos ganar para darle una alegría a nuestros hinchas que se la merecen".

"Si ganamos eso nos permitirá asegurar un lugar en los playoffs, por eso vamos a salir a ganar el partido más importante del año para clasificarnos. Sería el broche de oro para cerrar un grandísimo año y estos jugadores se lo merecen", afirmó el DT.

"Estoy feliz de dirigir a este equipo y muy agradecido a los jugadores. El primer objetivo era mantenerse en la categoría y lo logramos varias fechas antes, ahora queremos cumplir la meta de clasificar a octavos de final", resaltó Franco.

El análisis del empate ante Lanús

Sobre la igualdad 1 a 1 ante Lanús el entrenador opinó: “No era justo perder el partido, pero rescato la reacción. Habíamos hecho un buen primer tiempo, parejo y sin situaciones claras".

El Lobo logró un empate valioso ante Lanús, como visitante en la antesala de lo que será el clásico con Independiente Rivadavia.

El Lobo logró un empate valioso ante Lanús, como visitante en la antesala de lo que será el clásico con Independiente Rivadavia.

"En el entretiempo tuvimos una charla con los jugadores y en el segundo tiempo tuvieron una gran reacción, mostraron otra cara y fueron muy buenos esos últimos 45 minutos. Realmente no merecíamos perder el partido y el empate es totalmente justo" dijo Franco quien llegó a los 20 partidos dirigiendo a Gimnasia y Esgrima entre el Torneo Apertura y Clausura. El saldo indica que ganó 9 partidos, perdió 7 y empató 4.

Los 20 partidos de Darío Franco en Gimnasia y Esgrima

  • vs. Vélez Torneo Apertura (L) 3-2
  • vs. Platense Torneo Apertura (V) 1-1
  • vs. Lanús Torneo Apertura (L) 1-0
  • vs. Independiente Rivadavia Torneo Apertura (V) 1-5
  • vs. Defensa y Justicia Torneo Apertura (L) 2-1
  • vs Central Córdoba Torneo Clausura (L) 1-0
  • vs. San Lorenzo Torneo Clausura (V) 0-1
  • vs. Unión Torneo Clausura (L) 2-0
  • vs. Instituto Torneo Clausura (V) 0-1
  • vs. Talleres Torneo Clausura (L) 3-1
  • vs. Gimnasia La Plata Torneo Clausura (V) 3-2
  • vs. Independiente de Avellaneda Torneo Clausura (L) 3-0
  • vs. Boca Torneo Clausura (L) 2-2
  • vs. Defensa y Justicia Torneo Clausura (V) 0-2
  • vs. Deportivo Riestra Torneo Clausura (L) 0-0
  • vs. Estudiantes de La Plata Torneo Clausura (V) 0-3
  • vs. Newell's Torneo Clausura (L) 1-0
  • vs. Vélez Torneo Clausura (V) 0-1
  • vs. Platense Torneo Clausura (L) 1-2
  • vs. Lanús Torneo Clausura (V) 1-1

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