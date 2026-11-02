La desazón de Franco Colapinto tras la quita de puntos en el GP de México: "Es un final muy amargo"

La primera novedad fue positiva para el argentino ya que la penalización a Oscar Piastri, por un toque con Arvid Lindblad, le permitió escalar al séptimo lugar de la parrilla tras la bandera a cuadros final.

Sin embargo, después llegaría el baldazo de agua fría para Colapinto cuando le informaron que recibió un castigo de 10 segundos por no reducir suficientemente la velocidad al atravesar un sector con bandera amarilla. También le dieron un punto de penalización en su superlicencia. Toda la ilusión del argentino de volver a sumar se desmoronó tras la sanción de la FIA.

Colapinto se quedó sin puntos en el Gran Premio de México, donde Alpine sufrió también la penalización a Pierre Gasly con un "stop and go" de 30 segundos por no reducir la velocidad en un sector con doble bandera amarilla. De esta manera, el francés quedó en el décimo séptimo lugar y el argentino en el décimo quinto.

La tristeza de Colapinto luego de la penalización en el Gran Premio de México

En un mensaje difundido por la escudería, Franco Colapinto mostró su tristeza por el resultado final en el Gran Premio de México. "Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no terminé", comenzó diciendo el argentino.

"Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto", reconoció. "Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar".

"Hubo múltiples relanzamientos y autos de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas. Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de la mala suerte que veníamos teniendo. Así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa", sentenció el argentino.