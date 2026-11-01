River perdió otra vez el Superclásico y jugadores, dirigentes e hinchas alzaron la voz contra el arbitraje

El arbitraje de Ramírez volvió a estar en el centro de las protestas, primero por la exigencia de una segunda tarjeta amarilla para Leandro Paredes que el juez omitió sancionar, más tarde por un presunto penal sobre Nicolás Otamendi que no fue revisado por la terna arbitral y la situación se agravó aún más para el Millonario cuando Gonzalo Montiel vio la tarjeta roja directa tras una fuerte entrada y al retirarse del campo de juego realizó gestos provocativos hacia el público local.

Las reacciones del Mundo River tras el Superclásico

"Cuando los errores favorecen siempre a los mismos dejan de ser errores. No tienen vergüenza ni límites. Están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos" (Stéfano Di Carlo).

“El VAR no tiene que estar comiendo pochoclos y tomando coca. A River le analizan las jugadas a muerte. Cuando pasa al revés, ni siquiera se analiza. Que no te dejen competir te da bronca. Están arruinando el fútbol argentino. Que el próximo torneo designen quién es el próximo campeón y directamente no competimos” (Nicolás Otamendi)

"Una vergüenza una vez más lo de la AFA, Federico Beligoy, Ramírez y el VAR. Cuánta tristeza me da que el fútbol argentino se haya convertido en esto. Creo que es hora de que todos los que queremos un fútbol distinto levantemos la voz" (Jorge Brito en X).

"Hubo jugadas puntuales donde el árbitro nos condicionó. Así, es muy difícil… Habría que preguntarle al árbitro por qué tomó estas decisiones que nos jugaron en contra. Ramírez no tenía fundamentos para explicar lo que pasaba. Algo pasa, ¿no?" (Gonzalo Montiel)

"Lo dijimos en la semana y ocurrió igual. No hay que normalizarlo. El fútbol argentino necesita un límite para quienes creen que pueden hacer cualquier cosa. Basta!!!" (Ignacio Villarroel)

"No se compite con las mismas reglas. De público y notorio pasó a ser un escándalo. Destrozaron lo que más nos gusta, nuestro fútbol querido" (Andrés Ballotta)

"Mañana el Presidente de River con su comisión directiva completa y el DT, tienen que exponer todo lo que han robado a River y beneficiado a Boca el último año. Es hora de decir basta!! SOMOS RIVER SEÑORES" (Antonio Caselli)

"Otra vez un arbitraje vergonzoso nos perjudica. Pareciera que estar en desacuerdo tiene sus desventajas. No se puede seguir mirando para otro lado. Hoy el perjudicado es River, pero el problema es de todos. Están destruyendo la competencia y convirtiendo cada fin de semana en un nuevo escándalo" (Agustín Forchieri).

"No es solo lo que hacen con River. Están destruyendo el fútbol argentino. Son una asociación ilícita" (Daniel Hadad).