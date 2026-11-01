El Vasco Arruabarrena, satisfecho tras ganar el Superclásico y asegurar el pasaje de Boca a la Libertadores 2027

"LA EXPULSIÓN NOS BENEFICIÓ PARA TENER MÁS DOMINIO". El Vasco Arruabarrena analizó el triunfazo de Boca ante River y fue consultado por las repercusiones sobre el arbitraje #ESPNF10 | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/sXH9FrTcUB — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

El clima de la semana y las polémicas: “Se habló demasiado durante la semana. Es complicado para todos, pero nos enfocamos en nosotros, las boludeces las dejamos a un lado. En lo que respecta al equipo y que el club pueda conseguir algo"”.

El foco en lo que viene: “No interesa lo que sienta yo sino lo grupal, lo importante es que seguimos peleando todo… lo importante es seguir enfocándonos en lo que necesitamos: el próximo partido… para tratar de decir presentes en nuestro campo y terminar arriba en la tabla anual”.

Arruabarrena mantuvo el tono cauteloso que lo caracteriza y priorizó el trabajo del equipo por sobre las discusiones externas, en línea con lo que había pedido en la previa de no gastar energías en “estupideces”.

El Boca de Arruabarrena en los clásicos

En un período de 42 días de este segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena Boca le ganó a todos los grandes del fútbol argentino.

vs. San Lorenzo 2-0

vs. Racing 3-2

vs. Independiente 1-0

vs. River 1-0

Arruabarrena dirigió en este segundo ciclo en Boca 26 partidos con 15 victorias, 8 empates y 3 derrotas.