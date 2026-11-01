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Superclásico

El Vasco Arruabarrena, satisfecho tras ganar el Superclásico y asegurar el pasaje de Boca a la Libertadores 2027

Después del Superclásico que dejó a Boca líder de la tabla anual y con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 asegurada, Rodolfo Arruabarrena analizó el triunfo ante River.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
El Vasco va por todo.

El Vasco va por todo.

Después del Superclásico en La Bombonera, que dejó a Boca líder de la tabla anual y con la clasificación a la Copa Libertadores 2027 asegurada, el entrenador Rodolfo Arruabarrena dio una conferencia de prensa en la que analizó el triunfo ante River y respondió sobre el clima previo y el arbitraje.

Rodolfo Arruabarrena fue crítico con el clima previo que se generó en el Boca vs. River.

Rodolfo Arruabarrena fue crítico con el clima previo que se generó en el Boca vs. River.

El Vasco después de ganar el Superclásico

El partido y la expulsión temprana de Martínez Quarta: "La primera roja a mi entender fue roja y nos benefició para lo territorial, para tener más dominio y la aprovechamos bien. La roja al minuto 10 nos llevó a tener más dominio y tratando de buscar el arco rival tuvimos situaciones, nos pusimos en ventaja".

La victoria de Boca: "Fuimos merecedores. Vieron todos de qué trataba el partido, podemos jugar mejor o peor pero siempre vamos a buscar. Tuvimos contras mal manejadas, pero luego de la segunda roja tuvimos más control".

El clima de la semana y las polémicas: “Se habló demasiado durante la semana. Es complicado para todos, pero nos enfocamos en nosotros, las boludeces las dejamos a un lado. En lo que respecta al equipo y que el club pueda conseguir algo"”.

El foco en lo que viene: “No interesa lo que sienta yo sino lo grupal, lo importante es que seguimos peleando todo… lo importante es seguir enfocándonos en lo que necesitamos: el próximo partido… para tratar de decir presentes en nuestro campo y terminar arriba en la tabla anual”.

Arruabarrena mantuvo el tono cauteloso que lo caracteriza y priorizó el trabajo del equipo por sobre las discusiones externas, en línea con lo que había pedido en la previa de no gastar energías en “estupideces”.

El Boca de Arruabarrena en los clásicos

En un período de 42 días de este segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena Boca le ganó a todos los grandes del fútbol argentino.

  • vs. San Lorenzo 2-0
  • vs. Racing 3-2
  • vs. Independiente 1-0
  • vs. River 1-0

Arruabarrena dirigió en este segundo ciclo en Boca 26 partidos con 15 victorias, 8 empates y 3 derrotas.

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