Torneo Regional Amateur: Atlético Argentino dejó en el camino al Deportivo Malargüe y se metió en semifinales

Atlético Argentino accedió a una nueva instancia del Torneo Regional Amateur al superar 2 a 0 a Deportivo Malargüe en el cotejo de vuelta de los cuartos de final.
Atlético Argentino se impuso por 2 a 0 ante Deportivo Malargüe, como visitante y logró el pasaje a las semifinales de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur.
Atlético Argentino accedió a una nueva instancia del Torneo Regional Amateur al superar 2 a 0 a Deportivo Malargüe en el cotejo de vuelta de los cuartos de final.
El conjunto de San José accedió a la semifinales de certamen que otorga el ascenso al Torneo Federal A.
La Academia se hizo fuerte en Malargüe y con el triunfo por 2 a 0 selló la clasificación con un global de 7 a 3 ya que en la ida ganó 5 a 3 como local.
Los goles del equipo de San José los marcaron Luciano Villalobos a los 14' del primer tiempo y Juan Ignacio Vera a los 34' extendió el marcador ante una gran convocatoria de hinchas del Boli que viajaron a Malargüe.
El conjunto del sur provincial quedó eliminado, pero se fue satisfecho después de una campaña histórica.
El equipo dirigido por Matías Ligutti pasó a las semifinal de la Región Cuyo, demostrando que un firme candidato al ascenso al Federal A. El Boli se había clasificado directamente a la tercera fase por haber finalizado el primer lugar en su zona.
"La verdad es que es una alegría inmensa. Fue una serie dura, de local ellos hicieron un gran partido y eso nos llevo a corregir la parte defensiva para minimizar errores. Así pudimos tener un partido casi perfecto de visitantes para llevarnos la clasificación a semifinales", aseguró Matías Ligutti, el entrenador de Argentino.
"Estar entre los 4 mejores de Cuyo es un orgullo para esta institución y la gente que humildemente labura para devolver al Atlético Argentino a un torneo federal, donde merece estar", cerró el DT.,