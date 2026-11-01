Torneo Regional Amateur: Atlético Argentino dejó en el camino al Deportivo Malargüe y se metió en semifinales

Los goles del equipo de San José los marcaron Luciano Villalobos a los 14' del primer tiempo y Juan Ignacio Vera a los 34' extendió el marcador ante una gran convocatoria de hinchas del Boli que viajaron a Malargüe.

El conjunto del sur provincial quedó eliminado, pero se fue satisfecho después de una campaña histórica.

Atlético Argentino y DeportivoMalargüe.jugaron un partido con mucha intensidad.

El equipo dirigido por Matías Ligutti pasó a las semifinal de la Región Cuyo, demostrando que un firme candidato al ascenso al Federal A. El Boli se había clasificado directamente a la tercera fase por haber finalizado el primer lugar en su zona.

La palabra de Matías Ligutti, entrendor del Atlético Argentino

"La verdad es que es una alegría inmensa. Fue una serie dura, de local ellos hicieron un gran partido y eso nos llevo a corregir la parte defensiva para minimizar errores. Así pudimos tener un partido casi perfecto de visitantes para llevarnos la clasificación a semifinales", aseguró Matías Ligutti, el entrenador de Argentino.

"Estar entre los 4 mejores de Cuyo es un orgullo para esta institución y la gente que humildemente labura para devolver al Atlético Argentino a un torneo federal, donde merece estar", cerró el DT.,