Brinco Junior: resultados y ganadores del sorteo 1378 del domingo 1 de noviembre

BRINCO JUNIOR

Esperando resultados

Brinco: los resultados del sorteo 1378 del domingo 1 de noviembre.

¿Cómo jugar al Brinco?

El Brinco es un juego de azar poceado que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, surge como una modalidad del Quini 6 con la particularidad de generar sus propias condiciones de sorteos, programa de premios, etc. El sorteo del Brinco se lleva a cabo todos los domingos a partir de las 21.