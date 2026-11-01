Independiente Rivadavia juega en el Gargantini con Banfield por el Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El Azul del Parque intentará ganar tras 4 partidos (dos derrotas y dos empates) ya que su última victoria fue ante Barracas Central, como visitante (1-0).

En la tabla anual, a dos fechas del final, el Azul se ubica 7mo con 53 puntos, a 7 puntos de Boca que lidera con 60 unidades. Además, el equipo de Alfredo Berti ya se aseguró un lugar en la Copa Sudamericana 2027.

Matías Reali jugará desde el arranque ante Banfield, en el Gargantini.

Independiente Rivadavia vs Banfield, el último de local en la fase regular

Será el último encuentro de la Lepra ante su público en la fase regular del certamen ya que el cierre será como visitante en el clásico con Gimnasia y Esgrima.

Banfield viene de empatar el clásico del Sur ante Lanús, como local. El equipo dirigido por Pedro Troglio jugará la semifinal de la Copa Argentina ante Boca (el sábado 14 en Mendoza) pero solo tiene 14 puntos y se ubica 11mo en la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

El 20 de abril de este año, por el Torneo Apertura, Banfield e Independiente igualaron sin goles en el Florencio Sola.

Probables formaciones

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Alex Vigo, Leonard Costa, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Matías Reali, Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Banfield: Diego Rodríguez; Juan Luis Alfaro. Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Ignacio Abraham; Tomás Adoryan, Santiago Esquivel, Federico Medina, Lautaro Gómez, David Zalazar y Adrián Balboa. DT: Pedro Troglio.