Así viene Banfield en Copa Argentina, rival de Boca en semifinales

Boca sigue en competencia en la triple competencia: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Copa Argentina: así quedó el cuadro tras la remontada agónica de Boca

El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena tendrá por delante un cruce que, a priori, parece sencillo: en semifinales lo espera Banfield; el Taladro ha tenido una Copa con rivales categóricamente inferiores y que ha ido clasificando a los tropezones:

32avos de final vs. Real Pilar: 3 a 0.

16avos de final vs. San Martín de Tucumán: 1 6) a 1 (5).

Octavos de final vs. Midland: 2 (4) a 2 (3).

Cuatos de final vs. Deportivo Riestra: 1 (7) a 1 (6).

Por el otro lado se enfrentarán Atlético Tucumán y el ganador de Platense o Estudiantes de La Plata, quienes juegan el jueves 1 de octubre desde las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello, cancha de Defensa y Justicia.

Banfield aguarda por Boca en las semifinales de la Copa Argentina.

Dónde ver la Copa Argentina

La Copa Argentina es transmitida por TyC Sports: