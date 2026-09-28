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A los tropezones

Así viene Banfield en Copa Argentina, rival de Boca en semifinales

El camino de Boca en su intención de ganar la Copa Argentina parece allanado: qué rivales siguen en carrera y qué partido falta por definirse

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Boca ya está en semifinales de Copa Argentina.

Boca ya está en semifinales de Copa Argentina.

Boca Juniors clasificó a las semifinales de la Copa Argentina luego de vencer de manera agónica a Racing en un encuentro que incluyó una remontada para los libros de historia: a pesar que caía 2 a 0 en el primer tiempo, el ingreso de Enner Valencia a los 56 minutos fue consagratorio.

El jugador disputó uno de los partidos más importantes de su carrera y convirtió tres goles, el último en el minuto 95, para darle al Xeneize el boleto a una nueva instancia del certamen federal.

Boca sigue en competencia en la triple competencia: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Boca sigue en competencia en la triple competencia: Torneo Clausura, Copa Argentina y Copa Sudamericana.

Copa Argentina: así quedó el cuadro tras la remontada agónica de Boca

El conjunto dirigido por el Vasco Arruabarrena tendrá por delante un cruce que, a priori, parece sencillo: en semifinales lo espera Banfield; el Taladro ha tenido una Copa con rivales categóricamente inferiores y que ha ido clasificando a los tropezones:

  • 32avos de final vs. Real Pilar: 3 a 0.
  • 16avos de final vs. San Martín de Tucumán: 1 6) a 1 (5).
  • Octavos de final vs. Midland: 2 (4) a 2 (3).
  • Cuatos de final vs. Deportivo Riestra: 1 (7) a 1 (6).

Por el otro lado se enfrentarán Atlético Tucumán y el ganador de Platense o Estudiantes de La Plata, quienes juegan el jueves 1 de octubre desde las 21.15 en el estadio Norberto Tomaghello, cancha de Defensa y Justicia.

Banfield aguarda por Boca en las semifinales de la Copa Argentina.

Banfield aguarda por Boca en las semifinales de la Copa Argentina.

Dónde ver la Copa Argentina

La Copa Argentina es transmitida por TyC Sports:

  • Flow: canales 22 (SD) y 101 (HD).
  • DirecTV: canales 629 (SD) y 1629 (HD).
  • Telecentro: canales 106 (SD) y 1018 (HD).

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