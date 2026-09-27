Godoy Cruz busca seguir en alza en su visita a Racing de Córdoba: hora, TV y formaciones

El equipo tombino lleva 4 victorias consecutivas y acumula 52 puntos producto de 15 triunfos, 7 empates y 8 caídas, eso le permite ocupar el tercer puesto del Grupo A detrás de Ferro Carril Oeste (58) y el propio Morón (55).

Para este compromiso De Muner tendrá una baja obligada, ya que no jugará el defensor Nahuel Brunet por haber acumulado su décima tarjeta amarilla (se perderá dos fechas). En su lugar ingresaría Federico Milo.

Por el lado del equipo cordobés, que es dirigido por el Sapito Coleoni, tiene una realidad distinta al Expreso, ya que viene de tres derrotas consecutivas (ante Defensores de Belgrano, Morón y Deportivo Madryn) tiene 35 puntos y está ubicado en el puesto 12 de la tabla de posiciones.

Las probables formaciones:

Racing de Córdoba: Braian Olivera; Santiago Rinaudo, Gabriel Aranda, Lautaro Ávila y Emanuel Díaz; Alan Olinick, Tomás Kummer, Francisco Monticelli, Facundo Taborda, Matías Machado y Sergio González. DT: Gustavo Coleoni.

Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Federico Milo; Gastón Gil Romero, Felipe Cairus; Vicente Poggi, Santiago Martínez, Benjamín Schamine; Martín Pino. DT: Pablo De Muner.

Estadio: Miguel Sancho.

Árbitro: Lucas Cavallero.

Hora: 17.

TV: LPF Play.