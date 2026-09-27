Godoy Cruz busca seguir en alza en su visita a Racing de Córdoba: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz buscará seguir en la buena senda cuando visite este domingo desde las 17 a Racing de Córdoba, por la fecha 31 de la Primera Nacional. El Tomba está tercero en la Zona A y es protagonista en el certamen.
Godoy Cruz buscará seguir con su buena racha cuando visite este domingo desde las 17 a Racing de Córdoba, por la fecha 31 de la Primera Nacional
Godoy Cruz buscará seguir en la buena senda cuando visite este domingo desde las 17 a Racing de Córdoba, por la fecha 31 de la Primera Nacional. El Tomba está tercero en la Zona A y es protagonista en el certamen.
El partido se jugará en el estadio Miguel Sancho, de esa ciudad, será controlado por Lucas Cavallero, será transmitido por Radio Nihuil y se podrá ver por la plataforma LPF Play.
Godoy Cruz, el equipo que es dirigido por Pablo De Muner, viene de vencer por 2 a 1 a Deportivo Morón como visitante y así acrecentó la ilusión de alcanzar el ansiado ascenso a Primera División y con solo 6 fechas por jugar no se baja de la pelea por llegar a la final o disputar el Reducido.
El equipo tombino lleva 4 victorias consecutivas y acumula 52 puntos producto de 15 triunfos, 7 empates y 8 caídas, eso le permite ocupar el tercer puesto del Grupo A detrás de Ferro Carril Oeste (58) y el propio Morón (55).
Para este compromiso De Muner tendrá una baja obligada, ya que no jugará el defensor Nahuel Brunet por haber acumulado su décima tarjeta amarilla (se perderá dos fechas). En su lugar ingresaría Federico Milo.
Por el lado del equipo cordobés, que es dirigido por el Sapito Coleoni, tiene una realidad distinta al Expreso, ya que viene de tres derrotas consecutivas (ante Defensores de Belgrano, Morón y Deportivo Madryn) tiene 35 puntos y está ubicado en el puesto 12 de la tabla de posiciones.
Las probables formaciones:
Racing de Córdoba: Braian Olivera; Santiago Rinaudo, Gabriel Aranda, Lautaro Ávila y Emanuel Díaz; Alan Olinick, Tomás Kummer, Francisco Monticelli, Facundo Taborda, Matías Machado y Sergio González. DT: Gustavo Coleoni.
Godoy Cruz: Juan Strumia; Francisco Gerometta, Tomás Rossi, Diego Viera, Federico Milo; Gastón Gil Romero, Felipe Cairus; Vicente Poggi, Santiago Martínez, Benjamín Schamine; Martín Pino. DT: Pablo De Muner.
Estadio: Miguel Sancho.
Árbitro: Lucas Cavallero.
Hora: 17.
TV: LPF Play.