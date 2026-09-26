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Gran tensión

Un duro momento: el árbitro Darío Herrera y sus colaboradores fueron increpados por hinchas de Estudiantes

El árbitro Darío Herrera y sus coolaboradores fueron increpados por hinchas de Estudiantes de La Plata antes del partido que el Pincha jugó con Rosario Central

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
El juez Darío Herrera vivió un duro momento.

El juez Darío Herrera vivió un duro momento.

Los árbitros vivieron un duro momento en Santiago del Estero. El juez Darío Herrera y sus colaboradores fueron increpados por hinchas de Estudiantes de La Plata este sábado antes del partido que el Pincharrata jugó con Rosario Central, por la Supercopa Internacional. El elenco orientado por Alexander Medina se impuso por 3 a 1 en un cotejo que terminó en un gran escándalo.

El duro episodio ocurrió en el lobby de un hotel de esa ciudad, minutos antes del comienzo del partido, que terminó con serios incidentes en los vestuarios.

Un hincha increpa a uno de los colaboradores de Dar&iacute;o Herrera.

Un hincha increpa a uno de los colaboradores de Darío Herrera.

Los árbitros la pasaron mal antes del partido entre Estudiantes y Rosario Central

Un grupo de seguidores de Estudiantes cargó contra la terna arbitral designada para el duelo ante Rosario Central por la final de la Supercopa Internacional.

En un video que se viralizó en las redes sociales se puede apreciar que un hincha habla con Gabriel Chade, asistente 1 de la terna que lidera Darío Herrera. Aunque no puede advertirse violencia física o verbal, se escucha una voz que defiende a los referís: "Andá a la tribuna, encima venís a apretar a los árbitros acá".

El hincha pincharrata permanecía con las manos atrás, cara a cara con Chade. El hombre le dice al línea: "Trabajo en una metalúrgica". Luego Chade respondió: "¿Y no podés tomar mal una medida a veces? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos".

Mientras tanto el hombre de remera blanca que está detrás de la terna arbitral insiste una y otra vez en pedirle al hincha que se vaya y "deje de molestar a los árbitros".

El equipo dirigencial completo que dirigió este partido estuvo integradi por Darío Herrera, Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro, Jorge Baliño en el VAR y Mauro Ramos Errasti en el AVAR.

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