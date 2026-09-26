Un duro momento: el árbitro Darío Herrera y sus colaboradores fueron increpados por hinchas de Estudiantes

En un video que se viralizó en las redes sociales se puede apreciar que un hincha habla con Gabriel Chade, asistente 1 de la terna que lidera Darío Herrera. Aunque no puede advertirse violencia física o verbal, se escucha una voz que defiende a los referís: "Andá a la tribuna, encima venís a apretar a los árbitros acá".

El hincha pincharrata permanecía con las manos atrás, cara a cara con Chade. El hombre le dice al línea: "Trabajo en una metalúrgica". Luego Chade respondió: "¿Y no podés tomar mal una medida a veces? Nosotros nos podemos equivocar, somos humanos".

Mientras tanto el hombre de remera blanca que está detrás de la terna arbitral insiste una y otra vez en pedirle al hincha que se vaya y "deje de molestar a los árbitros".

El equipo dirigencial completo que dirigió este partido estuvo integradi por Darío Herrera, Gabriel Chade y Cristian Navarro como asistentes, Maximiliano Manduca como cuarto árbitro, Jorge Baliño en el VAR y Mauro Ramos Errasti en el AVAR.