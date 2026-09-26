River sumó minutos en un amistoso con Vélez: cómo salió el partido

Cómo formó River en el amistoso ante Vélez

El equipo titular de River formó con Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Mientras que Vélez alineó a Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Luca Feler, Lucas Robertone, Matías Arias; Manuel Lanzini, Jan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

El defensor de River Nicolás Otamendi está en plena acción.

Driussi abrió la cuenta para el elenco de Núñez, luego empató Policella y más tarde Correa volvió a adelantar a River por 2 a 1. Posteriormente Vélez volvió a empatar con el tanto de Arias y por último Lucas Beltrán puso el 3 a 2 definitivo.

El arquero Santiago Beltrán y el volante Tobías Andrada no fueron de la partida debido a que fueron llamados por Lionel Scaloni para integrar la lista de convocados de la Selección argentina en la triple fecha FIFA.

Ponzio se había referido en la conferencia de prensa luego tras la derrota ante Huracán a lo que tiene que hacer su equipo en medio de este parate. "Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing", expresó.