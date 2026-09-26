Inicio Ovación Fútbol River Plate
Jugó el Millonario

River sumó minutos en un amistoso con Vélez: cómo salió el partido

River tuvo rodaje este sábado al jugar un amistoso con Vélez en medio del parate por la fecha FIFA

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
River jugó un amistoso con Vélez en medio del parate por la fecha FIFA.

River jugó un amistoso con Vélez en medio del parate por la fecha FIFA.

River sumó minutos este sábado al jugar un amistoso con Vélez en medio del parate por la fecha FIFA y se impuso por 3 a 2. El partido se jugó a puertas cerradas en el predio que el Millonario tiene en Ezeiza.

Los orientados por Leonardo Ponzio ganaron con goles de Sebastián Driussi, Ángel Correa y Lucas Beltrán, mientras que Juan Cruz Policella y Matías Arias anotaron para el conjunto dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

&Aacute;ngel Correa tuvo una buena labor en el amistoso que jug&oacute; River con V&eacute;lez.

Ángel Correa tuvo una buena labor en el amistoso que jugó River con Vélez.

Ambos equipos se enfrentaron, ya que ninguno de los dos conjuntos iba a tener competencia ya que no juegan Copa Argentina ni deben fechas del Torneo Clausura para recuperar.

Cómo formó River en el amistoso ante Vélez

El equipo titular de River formó con Ezequiel Centurión; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Mientras que Vélez alineó a Facundo Sanguinetti; Joaquín García, Lisandro Magallán, Leo Cristaldo, Elías Gómez; Luca Feler, Lucas Robertone, Matías Arias; Manuel Lanzini, Jan Cruz Policella y Ronaldo Martínez.

El defensor de River Nicol&aacute;s Otamendi est&aacute; en plena acci&oacute;n.

El defensor de River Nicolás Otamendi está en plena acción.

Driussi abrió la cuenta para el elenco de Núñez, luego empató Policella y más tarde Correa volvió a adelantar a River por 2 a 1. Posteriormente Vélez volvió a empatar con el tanto de Arias y por último Lucas Beltrán puso el 3 a 2 definitivo.

El arquero Santiago Beltrán y el volante Tobías Andrada no fueron de la partida debido a que fueron llamados por Lionel Scaloni para integrar la lista de convocados de la Selección argentina en la triple fecha FIFA.

Ponzio se había referido en la conferencia de prensa luego tras la derrota ante Huracán a lo que tiene que hacer su equipo en medio de este parate. "Tenemos que hacer semanas naturales, como si fuéramos a jugar el fin de semana. En la semana trabajar en lo que venimos haciendo y después disputar amistosos que te da competencia y otro timing", expresó.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas