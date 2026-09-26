Poner la mitad de la palta o aguacate en agua una vez abierta: por qué se hace y para qué sirve

Los factores que pueden influir en la rapidez con la que una palta se oxida pueden ser la temperatura, la exposición al aire y la madurez de la misma. Por eso, si sos de las personas que consumen mucho esta fruta y suelen tener muchas en la heladera o dejar la mitad para después, este truco ayuda a prolongar su frescura y sabor sin recurrir a técnicas costosas.

El agua en este caso, permite mantener su frescura y calidad por más tiempo al crear una barrera física que impide el contacto directo de la pulpa con el oxígeno.

La palta puede mantenerse en agua durante 2 a 3 días en condiciones óptimas.

El primer paso para lograr una buena conservación es elegir un aguacate que esté maduro y firme. Después tenés que colocar la pulpa hacia abajo añadiendo jugo de limón al agua para potenciar el efecto. Para maximizar la conservación, se recomienda cubrir el recipiente con una tapa hermética.

Ventajas de este truco