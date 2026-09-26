Poner la mitad de la palta o aguacate en agua una vez abierta: por qué se hace y para qué sirve

El aguacate o la palta es uno de los alimentos más versátiles, nutritivos y consumidos por la mayoría. Sin embargo, tiene una vida útil corta porque cuando se compra en cantidad o cuando no se consume rápidamente, puede ponerse marrón, oxidarse y perder su textura. Este es mi truco para mantenerla con agua y extender su uso por días.
El truco te permitirá tener la palta disponible en todo momento, evitando el desperdicio si se oxida y asegurando que siempre tengas este delicioso fruto listo para usar. Te contamos cómo hacerlo de manera correcta para que conserve todo su sabor y textura.
Poner la palta en agua para que no se oxide, se conserve fresca y sabrosa: cómo hacerlo
La oxidación del aguacate al ser expuesto al aire una vez abierto, es algo que pasa siempre, pero se trata de un fenómeno natural que acelera el proceso de oxidación y el cambio de color porque la pulpa entra en contacto con el oxígeno del aire, lo que desencadena reacciones químicas.
Los factores que pueden influir en la rapidez con la que una palta se oxida pueden ser la temperatura, la exposición al aire y la madurez de la misma. Por eso, si sos de las personas que consumen mucho esta fruta y suelen tener muchas en la heladera o dejar la mitad para después, este truco ayuda a prolongar su frescura y sabor sin recurrir a técnicas costosas.
El agua en este caso, permite mantener su frescura y calidad por más tiempo al crear una barrera física que impide el contacto directo de la pulpa con el oxígeno.
El primer paso para lograr una buena conservación es elegir un aguacate que esté maduro y firme. Después tenés que colocar la pulpa hacia abajo añadiendo jugo de limón al agua para potenciar el efecto. Para maximizar la conservación, se recomienda cubrir el recipiente con una tapa hermética.
Ventajas de este truco
- Mantiene el sabor natural sin alterar la pulpa.
- Preserva la textura cremosa de la palta durante más tiempo.
- Evita el color marrón o negro y conserva el color verde.
- Reduce el desperdicio.
- Maximiza el aprovechamiento del alimento.
En pocas palabras
- Truco de agua: permite conservar la palta o aguacate hasta por 3 días en la heladera sin que se oxide.
- Conservación natural: el agua crea una barrera contra el oxígeno, manteniendo la frescura y textura cremosa del fruto.
- Recomendación: se aconseja usar agua con jugo de limón y guardar en un recipiente hermético para maximizar la conservación.